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Встречу "Спартака" с ПАОК рассудит израильская бригада арбитров

УЕФА на официальном сайте объявил о назначении израильской бригады арбитров во главе с Орелем Гринфельдом на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и "Спартаком".

Помогать Гринфельду будут его соотечественники Идан Яркони, Рой Хассан и Алон Йефет.

Матч состоится 8 августа в Салониках.
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 13:37
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