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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Массимо Каррера: не считаю "Спартак" фаворитом в матче с ПАОК
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что не считает свою команду фаворитом в противостоянии 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК.
- ПАОК не очень хотел играть со "Спартаком". А вы с ПАОК?
- Как сказал наш капитан, проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Помимо здешнего климата, жарко будет и от болельщиков ПАОК. Мы встретимся с организованной и опытной командой. Матч не будет легким. Сыграем в свой футбол. Очевидно, что не все будет решаться завтра, этот матч продлится 180 минут.
- "Спартак" считается фаворитом, это давит на вас?
- Не считаю "Спартак" фаворитом. ПАОК показал себя отличной командой, выбил "Базель". Будет непросто.
"Спорт-Экспресс"
- ПАОК не очень хотел играть со "Спартаком". А вы с ПАОК?
- Как сказал наш капитан, проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Помимо здешнего климата, жарко будет и от болельщиков ПАОК. Мы встретимся с организованной и опытной командой. Матч не будет легким. Сыграем в свой футбол. Очевидно, что не все будет решаться завтра, этот матч продлится 180 минут.
- "Спартак" считается фаворитом, это давит на вас?
- Не считаю "Спартак" фаворитом. ПАОК показал себя отличной командой, выбил "Базель". Будет непросто.
"Спорт-Экспресс"
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