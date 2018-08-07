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Массимо Каррера: не считаю "Спартак" фаворитом в матче с ПАОК

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что не считает свою команду фаворитом в противостоянии 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК.

- ПАОК не очень хотел играть со "Спартаком". А вы с ПАОК?

- Как сказал наш капитан, проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Помимо здешнего климата, жарко будет и от болельщиков ПАОК. Мы встретимся с организованной и опытной командой. Матч не будет легким. Сыграем в свой футбол. Очевидно, что не все будет решаться завтра, этот матч продлится 180 минут.

- "Спартак" считается фаворитом, это давит на вас?

- Не считаю "Спартак" фаворитом. ПАОК показал себя отличной командой, выбил "Базель". Будет непросто.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак ПАОК
Сегодня, 20:34
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13
(6)
№13 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
садник-безголовин,
Дай бог чтобы вы после этого матча к нам не присоединились, привелигированные. Опять на мнимое чемпионство решите замахнуться, просрав днищу
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№12 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 22:03) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Blessing
Правильно Массимо, давать обещания с такой командой, что у тебя, верх безумия. Помнится, один уже дал, щас в Сибири, на берегу Енисея горькую судьбину оплачивает

Оплачивает это когда в ресторане, а горькую судьбину оплакивают, ты спутал, батя!


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№11 Написал: садник-безголовин (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не кажи гоп. А мнение пятиместных, кстати, о лиге чемпионов - чрезвычайно ценно! Вы там сидите дальше, в болоте клубов типа Пюник, Алашкерт, а Спартак для вас - Юрмала, и не лезьте в турнир, где играют серьезные дядьки... Бутылочку не оставлю - напьешься


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Е2-Е5 коней. Если их Е5 не едва - рассыпятся
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: GIZMO ну оттуда отсюда (Сегодня, 21:28) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хpeново, нельзя так говорить как Каррера.

Однажды в 90-х Романцев сказал -
"Я считаю что Интер сильнее".

Как после такого играть ? Естественно Спартак проиграл Интеру.
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№9 Написал: Он Самый (Сегодня, 21:19) #
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Надо представить,что игры уже в группе. В группе,например,Бавария,Ливерпуль,ПАОК и Спартак. Ну и как тут не обыграть какой-то ПАОК?
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:07) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно Массимо, давать обещания с такой командой, что у тебя, верх безумия. Помнится, один уже дал, щас в Сибири, на берегу Енисея горькую судьбину оплачивает


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (11)

Если бояться Паок,то тогда и в Лиге Чемпионов нечего делать.
Я не понимаю Массимо,почему у команды нет надежного вратаря.
Спартак фаворит,без вариантов,и нечего этого стесняться.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:45) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Ну ладно, считаю.
Полегчало?

smile да!
должны проходить. Док!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:45) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
да мы сами ссым за матч
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:41) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
МАССИМО КАРРЕРА: НЕ СЧИТАЮ "СПАРТАК" ФАВОРИТОМ В МАТЧЕ С ПАОК
да ладно smirk


Ну ладно, считаю.
Полегчало?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 20:41) #
  • -4
  •  (8)
online

зато все свиньи поголовно считают
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:41) #
  • -8
  •  (12)

,пля я не понимаю, лучше не отвечать, а с кем фаворитом он считает? паок надо выносить, в обе калитки, с таким мнением , чемпионство реально еще 16 лет ждать!!! мы фавориты, мы подготовились, мы лучшая команда России, мы порвем их на бумаге и на поле..... ВОТ так надо говорить балбес!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:36) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
МАССИМО КАРРЕРА: НЕ СЧИТАЮ "СПАРТАК" ФАВОРИТОМ В МАТЧЕ С ПАОК
да ладно smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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