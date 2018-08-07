Массимо Каррера: не считаю "Спартак" фаворитом в матче с ПАОК

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что не считает свою команду фаворитом в противостоянии 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК.- Как сказал наш капитан, проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Помимо здешнего климата, жарко будет и от болельщиков ПАОК. Мы встретимся с организованной и опытной командой. Матч не будет легким. Сыграем в свой футбол. Очевидно, что не все будет решаться завтра, этот матч продлится 180 минут.- Не считаю "Спартак" фаворитом. ПАОК показал себя отличной командой, выбил "Базель". Будет непросто.