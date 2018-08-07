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Массимо Каррера: приехали в Грецию за победой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые рассчитывают на победу в матче 3-го отборочного рауда Лиги чемпионов против ПАОК, который состоится завтра.

- Почему не приехал Самедов?

- Предпочел оставить его, Джикию и Мельгарехо в Москве. Для их же блага. Мне нужны футболисты, способные выдержать 90 минут на поле.

- Ваша цель на игру?

- Мы приехали за победой. Не думаю, что ПАОК с этим согласен.

- Не опасаетесь, что болельщики ПАОК окажут давление не только на вашу команду, но и на судью, например?

- Конечно же, трибуны могут влиять на ход матча, но все-таки самое главное происходит на поле.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак ПАОК
Сегодня, 20:47
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(1)
№5 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 22:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Odyssey,
spiri,
Blessing,
Бомжики вы походу поклонники Спартака и это факт,сидите на этой ветке 24 часа .
Чтобы вы делали если бы не было Спартака.


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:00) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи, потеряйтесь нах! Воняйте на своих ветках laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:20) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
За победой, под названием "быть бы живу".


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: spiri (Сегодня, 21:09) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
да не сглазь уже!!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
как бы там Карерра не сунул нос в ящик Пандоры
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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