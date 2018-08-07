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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Массимо Каррера: приехали в Грецию за победой
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые рассчитывают на победу в матче 3-го отборочного рауда Лиги чемпионов против ПАОК, который состоится завтра.
- Почему не приехал Самедов?
- Предпочел оставить его, Джикию и Мельгарехо в Москве. Для их же блага. Мне нужны футболисты, способные выдержать 90 минут на поле.
- Ваша цель на игру?
- Мы приехали за победой. Не думаю, что ПАОК с этим согласен.
- Не опасаетесь, что болельщики ПАОК окажут давление не только на вашу команду, но и на судью, например?
- Конечно же, трибуны могут влиять на ход матча, но все-таки самое главное происходит на поле.
"Спорт-Экспресс"
- Почему не приехал Самедов?
- Предпочел оставить его, Джикию и Мельгарехо в Москве. Для их же блага. Мне нужны футболисты, способные выдержать 90 минут на поле.
- Ваша цель на игру?
- Мы приехали за победой. Не думаю, что ПАОК с этим согласен.
- Не опасаетесь, что болельщики ПАОК окажут давление не только на вашу команду, но и на судью, например?
- Конечно же, трибуны могут влиять на ход матча, но все-таки самое главное происходит на поле.
"Спорт-Экспресс"
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