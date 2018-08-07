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Леонид Трахтенберг: завтра ни старший, ни младший Ерёменко, ни их папа играть не будут

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг на пресс-конференции перед первым матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с греческим ПАОК прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко в стан красно-белых.

«Завтра ни Ерёменко-старший, ни Ерёменко-средний, ни младший играть не будут. Даже их папа, который когда-то играл за „Спартак“, играть не будет. Давайте говорить о тех, кто выйдет завтра на поле», — передаёт слова Трахтенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Теги: Спартак Еременко
Сегодня, 21:35
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№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А ведь еще играл в Спартаке и дядя Глушакова,Валерий, царство ему небесное, династии получается.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: Р.Еременко (Сегодня, 21:51) #
  • -2
  •  (4)

Гинер, отныне Вы должны относиться к людям так, как хотели бы, чтобы
люди относились к Вам.
– Так что же это,Рома, я должен куй сосать?
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:50) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
P. Holmberg,
Иди уроки делай сынок,чем здесь умничать...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: Р.Еременко (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (5)

У ослов так бомбит что осломодеры комменты трут,говноеды
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:43) #
  • -3
  •  (5)
online

Да ладно средний и младший, Это понятно- еще не готовы, Но папа то мог бы выйти(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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