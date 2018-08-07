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БАТЭ на выезде обыграл "Карабах" в Лиге чемпионов

Белорусский БАТЭ обыграл азербайджанский "Карабах" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:0.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд.

Первый матч

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан)

"Карабах" – "БАТЭ" 0:1

Гол: Драгун, 36

"Карабах": Халлдорссон, Медведев, Гусейнов, Садыхов, Гуррье, Гараев, Славчев (Озобич, 80), Мичел, Зубир, Деларж (Мадатов, 67), Эмегара

"БАТЭ": Щербицкий, Володько, Филипович, Филипенко, Риос, Яблонский, Бага, Драгун (Березкин, 76), Иванич (Скавыш, 62), Стасевич (Глеб, 85), Сигневич

Предупреждения: Риос, 45, Сигневич, 54, Филипович, 57
Теги: БАТЭ Карабах
Сегодня, 22:16
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Садыхов-Автопарк 0-1.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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