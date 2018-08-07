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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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БАТЭ на выезде обыграл "Карабах" в Лиге чемпионов
Белорусский БАТЭ обыграл азербайджанский "Карабах" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:0.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд.
Первый матч
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан)
"Карабах" – "БАТЭ" 0:1
Гол: Драгун, 36
"Карабах": Халлдорссон, Медведев, Гусейнов, Садыхов, Гуррье, Гараев, Славчев (Озобич, 80), Мичел, Зубир, Деларж (Мадатов, 67), Эмегара
"БАТЭ": Щербицкий, Володько, Филипович, Филипенко, Риос, Яблонский, Бага, Драгун (Березкин, 76), Иванич (Скавыш, 62), Стасевич (Глеб, 85), Сигневич
Предупреждения: Риос, 45, Сигневич, 54, Филипович, 57
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд.
Первый матч
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан)
"Карабах" – "БАТЭ" 0:1
Гол: Драгун, 36
"Карабах": Халлдорссон, Медведев, Гусейнов, Садыхов, Гуррье, Гараев, Славчев (Озобич, 80), Мичел, Зубир, Деларж (Мадатов, 67), Эмегара
"БАТЭ": Щербицкий, Володько, Филипович, Филипенко, Риос, Яблонский, Бага, Драгун (Березкин, 76), Иванич (Скавыш, 62), Стасевич (Глеб, 85), Сигневич
Предупреждения: Риос, 45, Сигневич, 54, Филипович, 57
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