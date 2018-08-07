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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Славия" ушла от поражения в матче с киевским "Динамо" на 95-й минуте
Пражская "Славия" и киевское "Динамо" сыграли вничью в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд.
Первый матч
Стадион: Эден - Синот Тип (Прага, Чехия)
"Славия" П – "Динамо" К 1:1
Гол: Гушбауэр, 90+4 (пен.) - Вербич, 82
"Славия": Коларж, Цоуфаль, Борил, Дели, Гушбауэр, Нгаду-Нгаджуй, Стох, Соучек, Сикора (Олайника, 86), Змрхаль (Балута, 82), Шкода (Тецл, 60)
"Динамо": Бойко, Кендзёра, Морозюк, Бурда, Кадар, Гармаш, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 68), Вербич, Цыганков (Андриевский, 90+1), Беседин
Предупреждения: Буяльский, 65, Гушбауэр, 86, Цоуфаль, 89, Кендзёра, 90+4
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд.
Первый матч
Стадион: Эден - Синот Тип (Прага, Чехия)
"Славия" П – "Динамо" К 1:1
Гол: Гушбауэр, 90+4 (пен.) - Вербич, 82
"Славия": Коларж, Цоуфаль, Борил, Дели, Гушбауэр, Нгаду-Нгаджуй, Стох, Соучек, Сикора (Олайника, 86), Змрхаль (Балута, 82), Шкода (Тецл, 60)
"Динамо": Бойко, Кендзёра, Морозюк, Бурда, Кадар, Гармаш, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 68), Вербич, Цыганков (Андриевский, 90+1), Беседин
Предупреждения: Буяльский, 65, Гушбауэр, 86, Цоуфаль, 89, Кендзёра, 90+4
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