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"Славия" ушла от поражения в матче с киевским "Динамо" на 95-й минуте

Пражская "Славия" и киевское "Динамо" сыграли вничью в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд.

Первый матч

Стадион: Эден - Синот Тип (Прага, Чехия)

"Славия" П – "Динамо" К 1:1

Гол: Гушбауэр, 90+4 (пен.) - Вербич, 82

"Славия": Коларж, Цоуфаль, Борил, Дели, Гушбауэр, Нгаду-Нгаджуй, Стох, Соучек, Сикора (Олайника, 86), Змрхаль (Балута, 82), Шкода (Тецл, 60)

"Динамо": Бойко, Кендзёра, Морозюк, Бурда, Кадар, Гармаш, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 68), Вербич, Цыганков (Андриевский, 90+1), Беседин

Предупреждения: Буяльский, 65, Гушбауэр, 86, Цоуфаль, 89, Кендзёра, 90+4
Теги: Славия Динамо Киев
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