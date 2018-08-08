На матч ПАОК - "Спартак" проданы все билеты

На первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и московским "Спартаком" ожидаются полные трибуныФанаты красно-белых не смогут посетить матч в связи с запретом на продажу билетов на два гостевых матча после беспорядков, устроенных фанатами в Бильбао перед игрой с "Атлетиком" в прошлом сезоне.Стадион "Тумба", на котором пройдет матч, вмещает 28,7 тысяч зрителей. Встреча ПАОК – "Спартак" начнется в 20.00 по московскому времени.