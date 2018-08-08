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Фанатов "Спартака", пытавшихся попасть на матч с ПАОК, могут депортировать

42 российских болельщика, пытавшихся купить билеты на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак", были арестованы греческой полицией, сообщает to10.gr.

По информации источника, любители футбола, решившие поддержать красно-белых, могут быть депортированы на родину.

Ранее сообщалось, что в Салоники приехало около 200 фанатов "Спартака". Болельщикам красно-белых запрещено присутствовать по решению УЕФА. Санкция была принята в связи с беспорядками перед выездной встречей 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 с "Атлетиком" (2:1), в результате которых был убит полицейский.

Отметим, что сегодня, 8 августа, пресс-служба ПАОК сообщила о реализации всех билетов на предстоящую игру. В качестве меры безопасности стюарды при входе болельщиков на стадион будут сверять имя на билете с документами.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 17:52
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(2)
№5 Написал: desshyshkov (Сегодня, 18:54) #
  • -2
  •  (2)

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Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 18:35) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: RenarTickle
anonymous,
Аноним хуже голубого. Слыхал о таком?

нет, что то о твоей личной жизни?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:23) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
anonymous,
Аноним хуже голубого. Слыхал о таком?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
уже опровергли


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 18:07) #
  • -4
  •  (8)

збс, свиней потрошат, а они ещё и виноваты
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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