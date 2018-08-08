Фанатов "Спартака", пытавшихся попасть на матч с ПАОК, могут депортировать

42 российских болельщика, пытавшихся купить билеты на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак", были арестованы греческой полицией, сообщает to10.gr.По информации источника, любители футбола, решившие поддержать красно-белых, могут быть депортированы на родину.Ранее сообщалось, что в Салоники приехало около 200 фанатов "Спартака". Болельщикам красно-белых запрещено присутствовать по решению УЕФА. Санкция была принята в связи с беспорядками перед выездной встречей 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 с "Атлетиком" (2:1), в результате которых был убит полицейский.Отметим, что сегодня, 8 августа, пресс-служба ПАОК сообщила о реализации всех билетов на предстоящую игру. В качестве меры безопасности стюарды при входе болельщиков на стадион будут сверять имя на билете с документами.