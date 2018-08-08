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Максименко и Ломовицкий - в стартовом составе "Спартака" на матч с ПАОК

"Спартак" объявил стартовый состав на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК.

"Спартак":Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Зобнин, Фернанду, Попов, Ломовицкий - Промес (к), Адриану.

Запасные: Ребров, Глушаков, Зе Луиш, Тимофеев, Рассказов, Ханни, Роша.
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 19:04
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19
(4)
№19 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 19:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
какой Максименко с Ломовицким в лиге чемпионов,у ребят нет опыта

Ну да. Уж лучше бы конечно Реброва. Его опыт в этом году с басками я без слёз вспоминать не могу. И Самедова с его богатейшим опытом хождения по полю...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№18 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как же без гения Глушакова и Зе лупиша,который забивает по большим праздникам?Неужели Спартак нацелен проиграть не 0-5,а забить один гол с пенки?


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№17 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 19:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лавка у нас в порядке. Есть кем атаку усилить если что. Непонятно только куда Кутепов делся. Без центрального в запасе чревато.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№16 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 19:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
afelayz,
Однозначно! В ЕК болею за все команды , надо давать шанс молодым, молодежь не будет расти, там где ходят пешком, да и не всегда молодо - зелено!
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№15 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sash79
А этих парней я не то что в Европе, но и по чемпионату России не слышал...

Максименко из дубля вытеснил Митрюху, чемпиона Европы...
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№14 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: liasport433
Цитата: SVN
Каррера опять занимается фигней,ну какой Максименко с Ломовицким в лиге чемпионов,у ребят нет опыта,их будет трясти на поле,Попов а не Ханни...
Похоже Каррера в отставку собрался


скажи про оаыт мбаппе 18 летниму который в ЛЧ до финала дошел , в 19 ЧМ выйграл и Монако была самая молодая команда

Мбаппе себя хорошо проявил и попал в заявку Франции. А этих парней я не то что в Европе, но и по чемпионату России не слышал... Сейчас посмотрим...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№13 Написал: SVN (Сегодня, 19:39) #
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online

Цитата: liasport433
Цитата: SVN
Каррера опять занимается фигней,ну какой Максименко с Ломовицким в лиге чемпионов,у ребят нет опыта,их будет трясти на поле,Попов а не Ханни...
Похоже Каррера в отставку собрался


скажи про оаыт мбаппе 18 летниму который в ЛЧ до финала дошел , в 19 ЧМ выйграл и Монако была самая молодая команда

посмотрим,что после матча будешь говорить,таких как Мбаппе в России нет,Ломовицкий талант,но на таком уровне он никогда не играл,Максименко играл в ФНЛ раньше,супер игры он никогда не показывал.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 19:36) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
старый, тухлый компот

Последняя игра бомжей:
Бздюба(29)-уШатов(28)-Мак(27)-Нобоа(33)-Долбослав Баранович(34)-Мевля(28)-Чмольников(30)
Дома с аутсайдером
А молодежи(до 21) в составе нет вообще joy Кому компот, а кому помои с бакланьим калом
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 19:36) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кто эти ребята?
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№10 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 19:33) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ale
Ломовицкого лучше в ЧР наигрывать, как и Максименко. Тут трухануть могут перед трибунами

ломовицкий играет лучше чем ташаев пока что...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№9 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 19:33) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, Каррера! Только так и появляются молодые таланты! Через такие матчи! А не на 5 минут против условного Анжи.
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:32) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: SVN
Каррера опять занимается фигней,ну какой Максименко с Ломовицким в лиге чемпионов,у ребят нет опыта,их будет трясти на поле,Попов а не Ханни...
Похоже Каррера в отставку собрался


скажи про оаыт мбаппе 18 летниму который в ЛЧ до финала дошел , в 19 ЧМ выйграл и Монако была самая молодая команда
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:31) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Каррера решил старый, тухлый компот разбавить)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:28) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ломовицкого лучше в ЧР наигрывать, как и Максименко. Тут трухануть могут перед трибунами


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:20) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Каррере виднее.Они значит лучше готовы.А альтернативы Максименко у нас пока нет.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:18) #
  • +4
  •  (6)

Каррера - мужик!!! Верит в парней - и ставит!!!

Вперед, Спартак!!!!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Почему сидит Ханни и нет в заявке Мельгарехо, а Комбар опять в составе?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 19:13) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
думаю у обоих получится всё удачно


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 19:08) #
  • -7
  •  (7)
online

Каррера опять занимается фигней,ну какой Максименко с Ломовицким в лиге чемпионов,у ребят нет опыта,их будет трясти на поле,Попов а не Ханни...
Похоже Каррера в отставку собрался
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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