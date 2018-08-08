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В консульство РФ не поступала информация о задержанных болельщиках "Спартака"

Российское генконсульство в Салониках не получало информации от греческой полиции о задержанных гражданах России перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак".

Ранее греческие СМИ распространили информацию, что 42 болельщика "Спартака" будут депортированы за попытку купить билеты на матч. Гостевой сектор на игре закрыт по решению УЕФА.

ФК "Зенит"
Теги: Спартак
Сегодня, 19:17
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