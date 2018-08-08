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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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В консульство РФ не поступала информация о задержанных болельщиках "Спартака"
Российское генконсульство в Салониках не получало информации от греческой полиции о задержанных гражданах России перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак".
Ранее греческие СМИ распространили информацию, что 42 болельщика "Спартака" будут депортированы за попытку купить билеты на матч. Гостевой сектор на игре закрыт по решению УЕФА.
ФК "Зенит"
Ранее греческие СМИ распространили информацию, что 42 болельщика "Спартака" будут депортированы за попытку купить билеты на матч. Гостевой сектор на игре закрыт по решению УЕФА.
ФК "Зенит"
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