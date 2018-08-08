В консульство РФ не поступала информация о задержанных болельщиках "Спартака"

Российское генконсульство в Салониках не получало информации от греческой полиции о задержанных гражданах России перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак".Ранее греческие СМИ распространили информацию, что 42 болельщика "Спартака" будут депортированы за попытку купить билеты на матч. Гостевой сектор на игре закрыт по решению УЕФА.