Маурисио сыграет против "Спартака" с первых минут

Стал известен стартовый состав на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака".ПАОК: Пасхалакис - Лео Матос, Варела, Хачериди, Креспо - Маурисиу, Каньяс, Пелкас - Эль-Каддури, Прийович, Лимниос.