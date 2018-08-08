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Маурисио сыграет против "Спартака" с первых минут

Стал известен стартовый состав на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака".

ПАОК: Пасхалакис - Лео Матос, Варела, Хачериди, Креспо - Маурисиу, Каньяс, Пелкас - Эль-Каддури, Прийович, Лимниос.
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 19:37
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Даёшь [матерное слово, имевшее смысл "победа над "Спартаком"]
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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