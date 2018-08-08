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Фанаты ПАОКа напали на российских журналистов

Фанаты греческого ПАОКа напали на российских журналистов в Салониках перед матчем со "Спартаком", сообщает телеграм-канал "Мутко-против".

Судя по сообщениям журналистов в социальных сетях фанатов было около десяти человек. Пока непонятно, сколько корреспондентов пострадало и как сильно. От греха подальше журналистов увели в подтрибунное помещение.
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 20:09
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№3 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:58) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В семье не без урода. Твари.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 20:26) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
бешеные греки ..думали мы турцию за них нагнем ...сами пусть рыпаются..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 20:13) #
  • -3
  •  (5)
online

ХОРОШЕЕ начало. Розоватость с синеватостью...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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