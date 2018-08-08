Фанаты ПАОКа напали на российских журналистов

Фанаты греческого ПАОКа напали на российских журналистов в Салониках перед матчем со "Спартаком", сообщает телеграм-канал "Мутко-против".Судя по сообщениям журналистов в социальных сетях фанатов было около десяти человек. Пока непонятно, сколько корреспондентов пострадало и как сильно. От греха подальше журналистов увели в подтрибунное помещение.