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ПАОК обвинил российского журналиста в провокации

ПАОК в своем твиттере сообщил, что журналист из России провоцировал болельщиков греческого клуба.

"Небольшой эпизод имел место, когда российский журналист, проходящий мимо фанатов, ответил им с помощью жеста. Были приняты необходимые меры безопасности, и конфликт закончился", - говорится в сообщении.
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 21:41
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№2 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 22:10) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А еще поведение при пенальти бабуинов(лазерные указки)
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Toorch (Сегодня, 22:00) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Дикие греки, конечно, ни в чём невиноватые
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
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