ПАОК обвинил российского журналиста в провокации

ПАОК в своем твиттере сообщил, что журналист из России провоцировал болельщиков греческого клуба."Небольшой эпизод имел место, когда российский журналист, проходящий мимо фанатов, ответил им с помощью жеста. Были приняты необходимые меры безопасности, и конфликт закончился", - говорится в сообщении.