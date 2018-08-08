Новости партнеров

Фанаты "Спартака" - болельщикам ПАОКа: добро пожаловать в Москву

Группировка фанатов "Спартака" Gladiators Firm'96 пригласила болельщиков ПАОК в Москву на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, который состоится 14 августа.

Напомним, сегодня греки напали на российских журналистов. Болельщиков "Спартака" на стадион не пускали.

"Трибуны для вас открыты в Москве. Welcome to Russia", - сообщается в Твиттере Gladiators Firm'96.

Теги: Спартак ПАОК
Вчера, 22:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
14
(4)
№14 Написал: Андрей Негодин (Сегодня, 00:32) #
  • 0
  •  (0)
online

я всё сделаю чтоб греки дошли до реанимации все болелы, они не подумали что ответная игра в москве, это не ЧМ
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
№13 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Никто из греков до стадиона не дойдёт... Хоть на Москву посмотрят

толи глупость, толи идиотизм!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: anonymous (Вчера, 23:38) #
  • -2
  •  (2)

жаль ребят
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№11 Написал: Блуждающий верблюд (Вчера, 23:31) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: ФКСМ_1922
Хоть на Москву посмотрят

Асфальт... Какой прекрасный асфальт... Больше нихрена не вижу smile
Регистрация: -- [жалоба]
№10 Написал: перс Ростов на Дону (Вчера, 23:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Пусть покупают билеты в один конец...Амен
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№9 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ну так-то правы. Нех на журналюг прыгать


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№8 Написал: скальп (Вчера, 22:56) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: Яamon
Цитата: ФКСМ_1922
Никто из греков до стадиона не дойдёт

почему? ты их остановишь?

Твоя жопа их остановит
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: Яamon (Вчера, 22:42) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ФКСМ_1922
Никто из греков до стадиона не дойдёт

почему? ты их остановишь?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: HardWar Спб. (Вчера, 22:41) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Никто из греков до стадиона не дойдёт... Хоть на Москву посмотрят

Из больничных окон много не увидишь.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№5 Написал: скальп (Вчера, 22:35) #
  • -3
  •  (11)

Выхватят греческие ослы
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: stepanmlc (Вчера, 22:31) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
наши доблестные полицаи как всегда будут впрягаться за невинных гостей


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: trent (Вчера, 22:29) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
да зассут они...ссыкотно им будет...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: kpa6 Москва (Вчера, 22:28) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
зассут они ехать..будет пара десятков возрастных адекватных болельщиков..обезьяны ещё те эти греки
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 22:28) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Никто из греков до стадиона не дойдёт... Хоть на Москву посмотрят


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.