Фанаты "Спартака" - болельщикам ПАОКа: добро пожаловать в Москву

Трибуны для вас открыты в Москве. Welcome to Russia #paok ! — Gladiators Firm`96 (@Gladiators_Firm) August 8, 2018

Группировка фанатов "Спартака" Gladiators Firm'96 пригласила болельщиков ПАОК в Москву на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, который состоится 14 августа.Напомним, сегодня греки напали на российских журналистов. Болельщиков "Спартака" на стадион не пускали."Трибуны для вас открыты в Москве. Welcome to Russia", - сообщается в Твиттере Gladiators Firm'96.