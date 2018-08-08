"Спартак" впервые за 10 лет начал евросезон с поражения

"Спартак" проиграл ПАОК (2:3) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые с 2008 года начал еврокубковый сезон с поражения.В 2008 году красно-белые на той же стадии были разгромлены киевским "Динамо" со счетом 1:4.