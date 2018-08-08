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"Спартак" впервые за 10 лет начал евросезон с поражения

"Спартак" проиграл ПАОК (2:3) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые с 2008 года начал еврокубковый сезон с поражения.

В 2008 году красно-белые на той же стадии были разгромлены киевским "Динамо" со счетом 1:4.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак ПАОК
Вчера, 23:07
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№2 Написал: Блуждающий верблюд (Вчера, 23:29) #
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Фигня, главное продолжить победами.
ПиСи: бомжу - у вас не было ни одного сезона без осера от аутсайдера в принципе. Тот же вынесеный Паоком Базель вас на кукане пропеллером крутил. Залезь в говночашку и не квакай, пятиместное
Регистрация: -- [жалоба]
№1 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Вчера, 23:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Наркомда играла то пару раз за все эти 10 лет.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011 [жалоба]
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