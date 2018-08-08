МИД РФ начал проверку сообщений о нападении на российских журналистов в Салониках

Генеральное консульство РФ в Салониках проверяет информацию о нападении на российских журналистов перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак"."В связи с сообщениями в ряде российских СМИ об имевших место в г. Салоники нападениях на российских граждан в преддверии футбольного матча "Спартак" – ПАОК информируем, что Генконсульство России в Салониках следит за ситуацией и поддерживает постоянный контакт с греческими правоохранительными органами. К настоящему моменту Генконсульство не располагает информацией о нарушении прав российских граждан.Проверяем информацию о нападении на российских журналистов перед началом матча", - говорится в фэйсбуке.