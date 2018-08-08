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МИД РФ начал проверку сообщений о нападении на российских журналистов в Салониках

Генеральное консульство РФ в Салониках проверяет информацию о нападении на российских журналистов перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак".

"В связи с сообщениями в ряде российских СМИ об имевших место в г. Салоники нападениях на российских граждан в преддверии футбольного матча "Спартак" – ПАОК информируем, что Генконсульство России в Салониках следит за ситуацией и поддерживает постоянный контакт с греческими правоохранительными органами. К настоящему моменту Генконсульство не располагает информацией о нарушении прав российских граждан.

Проверяем информацию о нападении на российских журналистов перед началом матча", - говорится в фэйсбуке.
Теги: ПАОК Спартак
Вчера, 23:25
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№1 Написал: перс Ростов на Дону (Вчера, 23:30) #
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Болеет за:
«Ростов»
Какая нах проверка?Посла отозвать срочно и все греков в теч трёх дней выгнать из РФ
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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