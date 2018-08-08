Квинси Промес: мы продолжаем бороться

Нападающий "Спартака" Квинси Промес недоволен сегодняшней игрой против ПАОКа (2:3) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов."Недоволен сегодняшней игрой, но все решится на следующей неделе. Мы продолжаем бороться", - написал Промес в Инстаграме.