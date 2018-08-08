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Квинси Промес: мы продолжаем бороться

Нападающий "Спартака" Квинси Промес недоволен сегодняшней игрой против ПАОКа (2:3) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

"Недоволен сегодняшней игрой, но все решится на следующей неделе. Мы продолжаем бороться", - написал Промес в Инстаграме.
Теги: Промес Спартак ПАОК
Вчера, 23:26
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№2 Написал: скальп (Вчера, 23:44) #
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Вы боретесь сами с собой,пора уже перебороть
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:36) #
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  •  (2)

Квинси. рабство 200 лет назад отменили
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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