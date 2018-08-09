Денис Глушаков пропустил матч с ПАОКом из-за боли в шее

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в матче Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) высказался о своих игроках.– Увидели команду, с которой были знакомы. Греки качественно играли в центре поля, мы это ожидали.– Сомнений не было. Они тренируются с нами давно, так что никаких сомнений.– Надо посмотреть, в каких моментах это происходило. Болельщики ПАОК выполнили свой долг. Поддерживали команду даже при счете 0:2. Делали это очень горячо.– Потому что на тренировке он пожаловался на боль в шее. Предпочел не рисковать им.