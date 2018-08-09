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Денис Глушаков пропустил матч с ПАОКом из-за боли в шее

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в матче Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) высказался о своих игроках.

– Как вам ПАОК?

– Увидели команду, с которой были знакомы. Греки качественно играли в центре поля, мы это ожидали.

– Тяжело ли далось вам решение поставить в состав Максименко и Ломовицкого?

– Сомнений не было. Они тренируются с нами давно, так что никаких сомнений.

– Промесу светили в глаза лазерными указками. Как вам поведение греческих болельщиков?

– Надо посмотреть, в каких моментах это происходило. Болельщики ПАОК выполнили свой долг. Поддерживали команду даже при счете 0:2. Делали это очень горячо.

– Почему на поле не вышел Денис Глушаков?

– Потому что на тренировке он пожаловался на боль в шее. Предпочел не рисковать им.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков ПАОК Спартак
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