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Рэзван Луческу: в ответном матче ПАОК опять будет стараться победить "Спартак"

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу прокомментировал победу в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (2:3).

"Мы уважаем соперника, его качества, но всегда стремимся к победе. В следующей игре опять будем стараться победить. Сегодня в первые 15 минут мы проигрывали 0:2, но затем повернули счет в свою пользу. Мы всегда стремимся побеждать. Это наш настрой и на игру в Москве.

"Спартак" в Лиге чемпионов обладает намного большим опытом, чем ПАОК. Когда жеребьевка показала, что мы будем играть со «Спартаком», я сказал, что "Спартак" является фаворитом. "Спартак" - это клуб, который играет в таком хорошем чемпионате, как российский.

Это один из лучших российских клубов, у него очень хороший бюджет. "Спартак" тратит большое количество средств на качественных игроков и команду. Качество российского чемпионата очень высокое. Я не могу сказать, что обманул, называя "Спартак" фаворитом", - цитирует Луческу Sport24.
Теги: ПАОК Спартак
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