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Александр Бубнов оценил перспективы "Спартака" пройти ПАОК

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах "Спартака" в ответной встрече с ПАОКом.

"Несмотря на поражение, "Спартак" остаётся фаворитом пары. Два гола на чужом поле — хороший результат.

ПАОК, не произвёл впечатления непроходимого соперника.

В Москве "Спартаку" по силам решить задачу выхода в следующий раунд, главное не допустить недооценки и не расслабиться раньше времени, как в первой встрече", — сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: Бубнов Спартак ПАОК
Сегодня, 09:41
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(4)
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:17) #
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online

Цитата: ww
Если у тренера перед игрой паденческие настроения-то нужен ли такой тренер?!
Валеру?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: ww Белгород (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
А каррера думает подругому!
Если у тренера перед игрой паденческие настроения-то нужен ли такой тренер?!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№7 Написал: Parshin (Сегодня, 10:45) #
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Смотрел игру Спартака - это что-то ужасное, особенно чужестранцы в нападении... Сколько допущено ошибок, сколько пасов назад, даже пенальти не могли забить... Стыдно! Пропустить ТРИ мяча, от весьма средней команды - это нужно суметь... Никаких скоростей - пешком почти ходили...
Увы, Спартак совершенно не тянет на лигу Чемпионов... И ПАУКа еще может не пройти - сыграют в ничью и вылетят... Эх... (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:45) #
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"Несмотря на поражение, "Спартак" остаётся фаворитом пары.

Каррера не согласен.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если Спартак не пройдет ПАОК, и, вообще квалификационный раунд, то команду нужно просто не допускать к играм в Еврокубках ("объективным судейством"), сделать его вечно шестым. А ведь сейчас одержав в РПЛ пять-шесть побед на старте болельщики команды опять начнут кричать: "Спартак-чемпион".
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:40) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
О-па, Бубнов появился!!! hushed 2 тура прошло и ни одного комментария, отдыхал где то?! smile
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: Serg (Сегодня, 10:37) #
  • +1
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online

Да уж... опять плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Может перед ответной игрой с ПАОКом этот кактус хотя бы постричь?


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Это Спартак для Паока не выглядел непроходимым соперником)Забили два дурака дальними и то с фартом и собственно все.Что еще Спартак создал в атаке?)Три гола в трех матчах из них два вратарские ошибки и удар Попова,который больше не разу в створ так не положит)

а вы сколько Арсеналу и Енисею забили?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 09:51) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Это Спартак для Паока не выглядел непроходимым соперником)Забили два дурака дальними и то с фартом и собственно все.Что еще Спартак создал в атаке?)Три гола в трех матчах из них два вратарские ошибки и удар Попова,который больше не разу в створ так не положит)


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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