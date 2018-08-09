Александр Бубнов оценил перспективы "Спартака" пройти ПАОК

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах "Спартака" в ответной встрече с ПАОКом."Несмотря на поражение, "Спартак" остаётся фаворитом пары. Два гола на чужом поле — хороший результат.ПАОК, не произвёл впечатления непроходимого соперника.В Москве "Спартаку" по силам решить задачу выхода в следующий раунд, главное не допустить недооценки и не расслабиться раньше времени, как в первой встрече", — сказал Бубнов.