ПАОК не проигрывает в гостевых матчах ЛЧ с 2004 года

В среду, 8 августа, "Спартак" проиграл в гостях греческому клубу ПАОК со счетом 2:3 в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.Ответный матч состоится 14 августа в Москве.ПАОК не проигрывал в Лиге чемпионов в гостях с 25 августа 2004 года, когда уступил в Тель-Авиве местному "Маккаби" со счетом 0:1. После этого ПАОК провел в ЛЧ пять гостевых матчей, в которых четыре раза сыграл вничью и одержал одну победу."Аякс" — ПАОК — 1:1, "Металлист" — ПАОК — 1:1, "Шальке" — ПАОК — 1:1, "Аякс" — ПАОК — 1:1, "Базель" — ПАОК — 0:3.