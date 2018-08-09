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ПАОК не проигрывает в гостевых матчах ЛЧ с 2004 года

В среду, 8 августа, "Спартак" проиграл в гостях греческому клубу ПАОК со счетом 2:3 в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве.

ПАОК не проигрывал в Лиге чемпионов в гостях с 25 августа 2004 года, когда уступил в Тель-Авиве местному "Маккаби" со счетом 0:1. После этого ПАОК провел в ЛЧ пять гостевых матчей, в которых четыре раза сыграл вничью и одержал одну победу.

"Аякс" — ПАОК — 1:1, "Металлист" — ПАОК — 1:1, "Шальке" — ПАОК — 1:1, "Аякс" — ПАОК — 1:1, "Базель" — ПАОК — 0:3.

Sport24
Теги: ПАОК Спартак
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