Саввиди: не верю российским журналистам, но мы проведем проверку по поводу нападения на них

Владелец ПАОК Иван Саввиди заявил, что клуб проведет проверку по факту сообщений о нападении на российских журналистов фанатами греческого клуба перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (3:2)."Я готов провести проверку по этим сообщениям, хоть и не верю в это.В Греции любят русских, с чего бы они начали их бить?Можете не сомневаться, в ходе проверки мы узнаем правду", - сказал Саввиди.Напомним, что у входа в пресс-центр группа российских журналистов была атакована болельщиками ПАОК. В сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов.