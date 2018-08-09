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Саввиди: не верю российским журналистам, но мы проведем проверку по поводу нападения на них

Владелец ПАОК Иван Саввиди заявил, что клуб проведет проверку по факту сообщений о нападении на российских журналистов фанатами греческого клуба перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (3:2).

"Я готов провести проверку по этим сообщениям, хоть и не верю в это.

В Греции любят русских, с чего бы они начали их бить?

Можете не сомневаться, в ходе проверки мы узнаем правду", - сказал Саввиди.

Напомним, что у входа в пресс-центр группа российских журналистов была атакована болельщиками ПАОК. В сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов.

Спорт-Экспресс
Теги: ПАОК Спартак Саввиди
Сегодня, 15:11
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