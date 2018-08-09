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"Спартак" выступил с заявлением по нападению на российских журналистов в Греции

"Спартак" прокомментировал инцидент в Салониках перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3).

"Во время вчерашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" в наш клуб обратились представители российских СМИ, аккредитованные для освещения игры в Салониках. Журналисты сообщили, что перед началом встречи к нескольким из них была применена физическая сила со стороны агрессивно настроенных фанатов клуба ПАОК. Причем случилось это в зоне, где имели право находиться только лица с аккредитациями.

В сложившейся ситуации ФК "Спартак-Москва" посчитал, что оставаться в Салониках представителям российских СМИ небезопасно, и предоставил им места в своем самолете, совершавшем чартерный рейс до Москвы.

Рассчитываем, что власти Греции и соответствующие органы УЕФА дадут произошедшему объективную правовую оценку", - говорится на официальном сайте "Спартака".
Теги: Спартак
Сегодня, 17:18
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11
(5)
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Цитата: Городовой
Опять Сраптак обидели.Это заговор.


Был бы рад, если бы бульбаши отхреначили вашу голубую шайку-лейку. Без всякого заговора. Просто так.

вас уже поимели так что светит вам говночашка smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:05) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Справедливо будет не пускать греческих болельщиков в Москву.Пусть дома сидят епт!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№8 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 17:59) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Был бы рад, если бы бульбаши отхреначили вашу голубую шайку-лейку. Без всякого заговора

Бульбаши любят картошку и свиней - и имеют их всегда, в отличие от московских свиней, которые жрут только помои с ресторана чиновников
520
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:58) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Городовой
Опять Сраптак обидели.Это заговор.

Слышь, голубой баклан, когда тебя будут в сраку *** греки или чурбаны или кто ещё, я просто пройду мимо.Нехай тебя е б у т , ты это заслужил.

Цитата: Брюзга
Цитата: Городовой
Опять Сраптак обидели.Это заговор.


Был бы рад, если бы бульбаши отхреначили вашу голубую шайку-лейку. Без всякого заговора. Просто так.

да не обращайте вы внимания на олигофрена.у него ж не спроста столько ненависти и обиды к Спартаку.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 17:55) #
  • +5
  •  (15)

Цитата: Городовой
Опять Сраптак обидели.Это заговор.


Был бы рад, если бы бульбаши отхреначили вашу голубую шайку-лейку. Без всякого заговора. Просто так.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:53) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
как бы нам еще на домашку не впаяли матч без зрителей.уефа могут


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:40) #
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Опять Сраптак обидели.Это заговор.

Слышь, голубой баклан, когда тебя будут в сраку *** греки или чурбаны или кто ещё, я просто пройду мимо.Нехай тебя е б у т , ты это заслужил.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 17:32) #
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Опять Сраптак обидели.Это заговор.

Нет - это просто проститутки решили сэкономить на билетах и обратились с своим клиентам
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:25) #
  • -15
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять Сраптак обидели.Это заговор.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:22) #
  • +2
  •  (8)

нене, это журналисты сами провоцировали ни в чем не повинных детей


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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