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РФС потребует от УЕФА расследовать нападения на российских журналистов в Салониках

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев считает недопустимыми инциденты, которые произошли во время матча 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" (3:2).

"Относительно событий, которые произошли во время матча 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов между командами "ПАОК" и "Спартак", РФС считает необходимым высказать свою официальную позицию. РФС считает недопустимым проявления агрессии и хамства к работникам СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг. До, вовремя и после матча греческая сторона должна была обеспечить безопасное пребывание российских журналистов на стадионе. РФС проведет собственную проверку случившегося и в ближайшее время обратится в УЕФА для того, чтобы было проведено детальное расследование, и все виновные понесли наказание", - цитирует Алаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 18:37
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№2 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
прям потребуют.кулаом по столу еще стукнут для убедительности


Так стучали по столу и кричали и раньше - ДОЛОЙ ИМПЕРИАЛИЗМ и СВОБОДУ АНЖЕЛЕ ДЭВИС
ПОЗОР СОЛЖЕНИЦЫНУ
СМЕРТЬ ВРАЧАМ - ВРАГАМ НАРОДА ((((((((((((
Быдло по приказу всегда исходит пеной в своём рту за деньги
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:43) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
прям потребуют.кулаом по столу еще стукнут для убедительности.когда никто не видит.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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