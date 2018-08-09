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УЕФА ждет дополнительную информацию об инцидентах на матче ПАОК - "Спартак"

В УЕФА рассказали по поводу инцидентов на матче квалификации Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" (3:2). На данный момент ожидаются рапорты об этой игре.

"Наш дисциплинарный департамент пока ждет дополнительные рапорты об этом матче. Мы сможем проинформировать вас о происходящем, как только получим данные об открытии дисциплинарных дел в ближайшие дни", - сказали в УЕФА.

Во время матча российские журналисты были атакованы греческими болельщиками. Кроме того, болельщики ПАОК вывесили баннер политического содержания и светили лазерной указкой полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу во время исполнения пенальти.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 19:28
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