УЕФА ждет дополнительную информацию об инцидентах на матче ПАОК - "Спартак"

В УЕФА рассказали по поводу инцидентов на матче квалификации Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" (3:2). На данный момент ожидаются рапорты об этой игре."Наш дисциплинарный департамент пока ждет дополнительные рапорты об этом матче. Мы сможем проинформировать вас о происходящем, как только получим данные об открытии дисциплинарных дел в ближайшие дни", - сказали в УЕФА.Во время матча российские журналисты были атакованы греческими болельщиками. Кроме того, болельщики ПАОК вывесили баннер политического содержания и светили лазерной указкой полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу во время исполнения пенальти.