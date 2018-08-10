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УЕФА не стал открывать дело по факту нападения греческих фанатов на российских журналистов

Как сообщили в пресс-службе УЕФА, организация не стала открывать дисциплинарное дело по факту нападения греческих фанатов на российских журналистов до и во время первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и "Спартаком" в Салониках (3:2).

В УЕФА заявили, что в официальных отчетах по итогам встречи не было предоставлено достаточного количества доказательств, которое бы позволило начать расследование.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 18:06
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№4 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
«Локомотив»
надо греков херачит и мобилки отжимать у них сразу)))
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Иван Канадов (Сегодня, 18:26) #
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нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто б сомневался, Вот если бы наши журналисты были чернокожими, тогда- скандал и доказательств выше крыши!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: пончевед (Сегодня, 18:09) #
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online

если наши гоеков отмyдохают,то и разбираться не будут:сразу штраф и дискву влепят
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
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