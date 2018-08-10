УЕФА не стал открывать дело по факту нападения греческих фанатов на российских журналистов

Как сообщили в пресс-службе УЕФА, организация не стала открывать дисциплинарное дело по факту нападения греческих фанатов на российских журналистов до и во время первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и "Спартаком" в Салониках (3:2).В УЕФА заявили, что в официальных отчетах по итогам встречи не было предоставлено достаточного количества доказательств, которое бы позволило начать расследование.