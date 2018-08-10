Юрген Клопп: не хочу побеждать любой ценой, как Серхио Рамос

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "Реала" Серхио Рамос готов пойти на все ради победы."Для меня важно, как именно ты побеждаешь. Конечно, я хотел бы выиграть Лигу чемпионов и вряд ли бы стал возвращать титул, если бы в финале наша команда играла грубо. Не ожидаю, что Рамос вернет свою медаль, но ему стоит переосмыслить свое поведение.Возможно, это была случайность, но Салах получил травму, находясь на пике формы. Многие скажут, что такое случается. Но это плохой пример для детей. Если мы хотим научить их тому, что ради победы можно делать все, то я буду рад покинуть эту планету через 40 лет.Я хороший неудачник? Нет. Мы должны поговорить о поведении Рамоса, потому что год назад он тоже повлиял на результат финала, совершив нырок и вынудив рефери показать красную карточку Хуану Куадрадо."Реал" заслужил победу в Лиге чемпионов, никто и никогда не ставил это под сомнение. Но разве вы хотите видеть на поле такие ситуации с Рамосом? Я думаю, нет", - цитирует Клоппа Sport1.