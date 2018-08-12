Матч "Спартак"- ПАОК будут судить судьи из Франции

УЕФА назначил французскую бригаду арбитров во главе с Рюдди Бюке на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" – ПАОК.Встреча состоится 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".Ассистентами Бюке будут его соотечественники Гийом Дебар, Жульен Паселли и Жером Мигельгорри.