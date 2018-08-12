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Матч "Спартак"- ПАОК будут судить судьи из Франции

УЕФА назначил французскую бригаду арбитров во главе с Рюдди Бюке на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" – ПАОК.

Встреча состоится 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".

Ассистентами Бюке будут его соотечественники Гийом Дебар, Жульен Паселли и Жером Мигельгорри.
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 14:34
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:42) #
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Рудди Буке, а Рюдди Бюке , фонари.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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