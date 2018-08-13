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50 фанатов ПАОК поддержат команду во встрече со "Спартаком"

ТАСС сообщает, что ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК посетят около 50 греческих болельщиков.

Напомним, на игре в Греции не смогли присутствовать активные фанаты "Спартака" из-за закрытия гостевого сектора по решению УЕФА.

Ответный матч "Спартак" – ПАОК состоится 14 августа на "Открытие арене". Начало матча – в 20.30 по московскому времени.
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 13:39
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:45) #
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Цитата: anatolik189
Переживаю за здоровье этих болельщиков.Боюсь наши навалякуют грекам за "тёплый приём" в Греции.А может быть так и надо?Не всегда же утирать сопли!

и закроют полностью стадион на пару игр


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Переживаю за здоровье этих болельщиков.Боюсь наши навалякуют грекам за "тёплый приём" в Греции.А может быть так и надо?Не всегда же утирать сопли!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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