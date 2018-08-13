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Футболисты ПАОК получат миллион евро призовых в случае, если они пройдут "Спартак"

Betfootball сообщает, что владелец ПАОК Иван Саввиди пообещал игрокам команды один миллион евро, если им удастся пройти московский "Спартак".

В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартак" уступил ПАОК со счетом 2:3. Ответный матч пройдет 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 14:07
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№5 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 15:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не получат.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 14:55) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не разу не слышал чтобы за проход конюшни или зенита платили такие деньги,бульбаши зенит смяли за 7000 баков в месяц,во истину Спартак Великий клуб!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:50) #
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За рубежом футболисты деньги зарабатывают,а не получают,так что Спартаку будет тяжело
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 14:46) #
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online

О-о-о-о-!!! Это же сколько рублей по евро-курсу - под 80 миллионов рублей... А в самой Греции и еще больше?...
Где же нашим устоять, против таких деньжищ, обещанных греческим Карабасом Барабасом.. Ох, не сдобровать Спартаку Спартаковичу - покусает его ПАУК, вонзит ядовитое жало-Гол - впрыснет смертельную дозу - проигрыш... ((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: raddarv (Сегодня, 14:29) #
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Федун даст 2 ляма призовых им если не будут играть и проблема решена
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
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