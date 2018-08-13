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Массимо Каррера: Мы поняли, где ошибались с ПАОКом

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера накануне игры против ПАОКа ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, что команда разобралась, в чём ошибалась в Греции

Массимо Каррера: Мы поняли, где ошибались с ПАОКом
- Как настроение в команде перед столь важным матчем? Есть понимание по составу?

- По составу я еще ничего не решил. Сегодня открытая тренировка, так что настроение игроков вы увидите. Мои футболисты прекрасно понимают значимость этой игры. Мы готовимся к встрече и учитываем ошибки предыдущей игры.

- А что это были за ошибки? Есть понимание, что случилось с командой в тот отрезок, когда "Спартак" пропускал?

- Мы поняли, где ошибались. С командой мы еще будем работать на теорией, разбирать соперника, отрабатывать это на поле. Неготовность к первой игре в тактическом плане? Мы постараемся не повторять этих ошибок. Это наша работа: предоставлять варианты команде, чтобы они не совершали ошибок, и показывать слабые места.

- В составе ПАОКа минимальные изменения, возможно, не будет их капитана. Насколько это может повлиять на них? И вообще, что от них ожидаете?

- Я не знаю, как будет действовать ПАОК, я забочусь только о своей команде. Я постараюсь поставить тот состав, который сможет принести нам победу.

- Будете делать ставку на быстрый гол? Он может существенно облегчить вашу задачу.

- Забьем ли мы в начале игры или на последней минуте... Это не важно, важно не пропустить.

- Как относитесь к финансовой стимуляции ПАОКа? Они получат по миллиону евро, если пройдут дальше.

- Шанс пробиться в Лигу Чемпионов - мотивация гораздо сильнее любых финансовых поощрений.

- Вы выпустили в гостевой игре очень много молодых футболистов, вам не кажется, что это было неоправданно, учитывая, что эти ребята в такой атмосфере никогда в жизни не играли?

- Если они вышли на поле, значит они были готовы играть с таким соперникам, при такой атмосфере. Все игроки в порядке, кроме Боккетти и Кутепова.

- Как пережил Максименко не самый удачный матч в Салониках?

- Максименко спокоен, он играл в субботу. Играл хорошо. Все, кто играют в футбол, совершают ошибки. Ошибки голкиперов просто легче заметить. Все ошибаются на поле.

- Можете ли вы уже сейчас делать выводы, насколько готов Максименко? В премьер-лиге у него почти нет работы, а в Салониках он ошибся.

- Я считаю, что он готов. Я уже сказал - все ошибаются. Если он выходит на поле, значит мы уверен, что он может играть.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак ПАОК
Сегодня, 16:08
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5
(3)
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (4)
online

Вся ошибка - это проигрыш Динамо в последнем туре. А теперь занимайтесь анализами.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Точно "по миллиону евро", а не "миллион евро на команду"?


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:39) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
не верю ни одному слову
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:26) #
  • +3
  •  (3)

В защите?)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:11) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
МАССИМО КАРРЕРА: МЫ ПОНЯЛИ, ГДЕ ОШИБАЛИСЬ С ПАОКОМ - НЕ НАДО БЫЛО ЕХАТЬ В ЭТУ Ё...НУЮ ГРЕЦИЮ ...
-
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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