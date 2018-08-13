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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Массимо Каррера: Мы поняли, где ошибались с ПАОКом
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера накануне игры против ПАОКа ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, что команда разобралась, в чём ошибалась в Греции
- Как настроение в команде перед столь важным матчем? Есть понимание по составу?
- По составу я еще ничего не решил. Сегодня открытая тренировка, так что настроение игроков вы увидите. Мои футболисты прекрасно понимают значимость этой игры. Мы готовимся к встрече и учитываем ошибки предыдущей игры.
- А что это были за ошибки? Есть понимание, что случилось с командой в тот отрезок, когда "Спартак" пропускал?
- Мы поняли, где ошибались. С командой мы еще будем работать на теорией, разбирать соперника, отрабатывать это на поле. Неготовность к первой игре в тактическом плане? Мы постараемся не повторять этих ошибок. Это наша работа: предоставлять варианты команде, чтобы они не совершали ошибок, и показывать слабые места.
- В составе ПАОКа минимальные изменения, возможно, не будет их капитана. Насколько это может повлиять на них? И вообще, что от них ожидаете?
- Я не знаю, как будет действовать ПАОК, я забочусь только о своей команде. Я постараюсь поставить тот состав, который сможет принести нам победу.
- Будете делать ставку на быстрый гол? Он может существенно облегчить вашу задачу.
- Забьем ли мы в начале игры или на последней минуте... Это не важно, важно не пропустить.
- Как относитесь к финансовой стимуляции ПАОКа? Они получат по миллиону евро, если пройдут дальше.
- Шанс пробиться в Лигу Чемпионов - мотивация гораздо сильнее любых финансовых поощрений.
- Вы выпустили в гостевой игре очень много молодых футболистов, вам не кажется, что это было неоправданно, учитывая, что эти ребята в такой атмосфере никогда в жизни не играли?
- Если они вышли на поле, значит они были готовы играть с таким соперникам, при такой атмосфере. Все игроки в порядке, кроме Боккетти и Кутепова.
- Как пережил Максименко не самый удачный матч в Салониках?
- Максименко спокоен, он играл в субботу. Играл хорошо. Все, кто играют в футбол, совершают ошибки. Ошибки голкиперов просто легче заметить. Все ошибаются на поле.
- Можете ли вы уже сейчас делать выводы, насколько готов Максименко? В премьер-лиге у него почти нет работы, а в Салониках он ошибся.
- Я считаю, что он готов. Я уже сказал - все ошибаются. Если он выходит на поле, значит мы уверен, что он может играть.
Rusfootball.info
- Как настроение в команде перед столь важным матчем? Есть понимание по составу?
- По составу я еще ничего не решил. Сегодня открытая тренировка, так что настроение игроков вы увидите. Мои футболисты прекрасно понимают значимость этой игры. Мы готовимся к встрече и учитываем ошибки предыдущей игры.
- А что это были за ошибки? Есть понимание, что случилось с командой в тот отрезок, когда "Спартак" пропускал?
- Мы поняли, где ошибались. С командой мы еще будем работать на теорией, разбирать соперника, отрабатывать это на поле. Неготовность к первой игре в тактическом плане? Мы постараемся не повторять этих ошибок. Это наша работа: предоставлять варианты команде, чтобы они не совершали ошибок, и показывать слабые места.
- В составе ПАОКа минимальные изменения, возможно, не будет их капитана. Насколько это может повлиять на них? И вообще, что от них ожидаете?
- Я не знаю, как будет действовать ПАОК, я забочусь только о своей команде. Я постараюсь поставить тот состав, который сможет принести нам победу.
- Будете делать ставку на быстрый гол? Он может существенно облегчить вашу задачу.
- Забьем ли мы в начале игры или на последней минуте... Это не важно, важно не пропустить.
- Как относитесь к финансовой стимуляции ПАОКа? Они получат по миллиону евро, если пройдут дальше.
- Шанс пробиться в Лигу Чемпионов - мотивация гораздо сильнее любых финансовых поощрений.
- Вы выпустили в гостевой игре очень много молодых футболистов, вам не кажется, что это было неоправданно, учитывая, что эти ребята в такой атмосфере никогда в жизни не играли?
- Если они вышли на поле, значит они были готовы играть с таким соперникам, при такой атмосфере. Все игроки в порядке, кроме Боккетти и Кутепова.
- Как пережил Максименко не самый удачный матч в Салониках?
- Максименко спокоен, он играл в субботу. Играл хорошо. Все, кто играют в футбол, совершают ошибки. Ошибки голкиперов просто легче заметить. Все ошибаются на поле.
- Можете ли вы уже сейчас делать выводы, насколько готов Максименко? В премьер-лиге у него почти нет работы, а в Салониках он ошибся.
- Я считаю, что он готов. Я уже сказал - все ошибаются. Если он выходит на поле, значит мы уверен, что он может играть.
Rusfootball.info
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