Массимо Каррера: Мы поняли, где ошибались с ПАОКом

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера накануне игры против ПАОКа ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, что команда разобралась, в чём ошибалась в Греции- По составу я еще ничего не решил. Сегодня открытая тренировка, так что настроение игроков вы увидите. Мои футболисты прекрасно понимают значимость этой игры. Мы готовимся к встрече и учитываем ошибки предыдущей игры.- Мы поняли, где ошибались. С командой мы еще будем работать на теорией, разбирать соперника, отрабатывать это на поле. Неготовность к первой игре в тактическом плане? Мы постараемся не повторять этих ошибок. Это наша работа: предоставлять варианты команде, чтобы они не совершали ошибок, и показывать слабые места.- Я не знаю, как будет действовать ПАОК, я забочусь только о своей команде. Я постараюсь поставить тот состав, который сможет принести нам победу.- Забьем ли мы в начале игры или на последней минуте... Это не важно, важно не пропустить.- Шанс пробиться в Лигу Чемпионов - мотивация гораздо сильнее любых финансовых поощрений.- Если они вышли на поле, значит они были готовы играть с таким соперникам, при такой атмосфере. Все игроки в порядке, кроме Боккетти и Кутепова.- Максименко спокоен, он играл в субботу. Играл хорошо. Все, кто играют в футбол, совершают ошибки. Ошибки голкиперов просто легче заметить. Все ошибаются на поле.- Я считаю, что он готов. Я уже сказал - все ошибаются. Если он выходит на поле, значит мы уверен, что он может играть.