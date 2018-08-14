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Рейнгольд: у наших болельщиков есть голова на плечах, так что фанатам ПАОК нечего бояться

Чемпион СССР и обладатель Кубка в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением о предстоящем ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют с ПАОКом.

"Спартак" сегодня выиграет. Первую игру они просто профукали, откровенно говоря, так что сегодня должны подойти к матчу серьёзней.

На домашнем стадионе у "Спартака" будет поддержка. У команды хорошие болельщики, и у фан-групп есть голова на плечах. Так что фанатам ПАОК можно ничего не бояться" — сказал Рейнгольд.

Чемпионат
Теги: ПАОК Спартак Рейнгольд
Сегодня, 12:46
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6
(3)
№6 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:19) #
  • 0
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Дед заманивает греков.. как паук муху))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:14) #
  • 0
  •  (2)

Если Спартак пройдет дальше, то можно не бояться. Если нет, то придется бояться скорей всего.)
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бояться конечно не надо....самые разумные и осторожные остались в Греции..))) остальным бояться просто поздно!)))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:05) #
  • -2
  •  (2)

Уверен?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:00) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
".....Так что фанатам ПАОК можно ничего не бояться"

А если Спартак проиграет?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
у фан-групп есть голова на плечах.

Ну, это он махнул, старый.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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