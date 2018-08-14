Рейнгольд: у наших болельщиков есть голова на плечах, так что фанатам ПАОК нечего бояться

Чемпион СССР и обладатель Кубка в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением о предстоящем ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют с ПАОКом."Спартак" сегодня выиграет. Первую игру они просто профукали, откровенно говоря, так что сегодня должны подойти к матчу серьёзней.На домашнем стадионе у "Спартака" будет поддержка. У команды хорошие болельщики, и у фан-групп есть голова на плечах. Так что фанатам ПАОК можно ничего не бояться" — сказал Рейнгольд.