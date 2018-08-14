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На игре "Спартак" - ПАОК ожидается около 40 тыс зрителей, греков в гостевом секторе поддержат 59 человек

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко рассказал о посещаемости на ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОК.

"Ожидаем полные домашние трибуны стадиона, до 40 тысяч человек. На сектор болельщиков гостей, по информации от ПАОКа, продано 59 билетов, плюс около 50 VIP-болельщиков и спонсоров клуба-гостя разместятся в премиум-зонах арены", – сказал Атаманенко.

ТАСС
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 15:17
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:32) #
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Вот тут наши болельщики должны гнать наших вперёд ,и не на минуту не успокаиваться . 12 игрок и самый важный.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:00) #
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Надо показать свою вежливость не трогать не кого, не бить, все чинно ... больше на команде сосредоточится на поддержке .... УЕФА только и ждет от нас осечки что бы дискву дать или какие то санкции наложить матчи без зрителей и так далее ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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