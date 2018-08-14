На игре "Спартак" - ПАОК ожидается около 40 тыс зрителей, греков в гостевом секторе поддержат 59 человек

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко рассказал о посещаемости на ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОК."Ожидаем полные домашние трибуны стадиона, до 40 тысяч человек. На сектор болельщиков гостей, по информации от ПАОКа, продано 59 билетов, плюс около 50 VIP-болельщиков и спонсоров клуба-гостя разместятся в премиум-зонах арены", – сказал Атаманенко.