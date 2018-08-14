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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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На игре "Спартак" - ПАОК ожидается около 40 тыс зрителей, греков в гостевом секторе поддержат 59 человек
Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко рассказал о посещаемости на ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОК.
"Ожидаем полные домашние трибуны стадиона, до 40 тысяч человек. На сектор болельщиков гостей, по информации от ПАОКа, продано 59 билетов, плюс около 50 VIP-болельщиков и спонсоров клуба-гостя разместятся в премиум-зонах арены", – сказал Атаманенко.
ТАСС
"Ожидаем полные домашние трибуны стадиона, до 40 тысяч человек. На сектор болельщиков гостей, по информации от ПАОКа, продано 59 билетов, плюс около 50 VIP-болельщиков и спонсоров клуба-гостя разместятся в премиум-зонах арены", – сказал Атаманенко.
ТАСС
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