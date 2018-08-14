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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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"Спартак" вылетел из Лиги чемпионов
Московский "Спартак" сыграл вничью ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ с ПАОКом.
Голов во встрече забито не было. На 34 минуте за удар соперника был удален Луис Адриано. Первая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.
Таким образом "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, не сумев пробиться в групповой этап.
3-й отборочный раунд
Ответный матч
"Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция) - 0:0 (0:0)
Удаление: Луис Адриано ("Спартак"), 34.
14 августа. Москва. Стадион "Открытие-Арена".
Первый матч - 2:3.
Голов во встрече забито не было. На 34 минуте за удар соперника был удален Луис Адриано. Первая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.
Таким образом "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, не сумев пробиться в групповой этап.
3-й отборочный раунд
Ответный матч
"Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция) - 0:0 (0:0)
Удаление: Луис Адриано ("Спартак"), 34.
14 августа. Москва. Стадион "Открытие-Арена".
Первый матч - 2:3.
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