Московский "Спартак" сыграл вничью ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ с ПАОКом.Голов во встрече забито не было. На 34 минуте за удар соперника был удален Луис Адриано. Первая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.Таким образом "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, не сумев пробиться в групповой этап.Луис Адриано ("Спартак"), 34.14 августа. Москва. Стадион "Открытие-Арена".