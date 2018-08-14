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"Спартак" вылетел из Лиги чемпионов

Московский "Спартак" сыграл вничью ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ с ПАОКом.

Голов во встрече забито не было. На 34 минуте за удар соперника был удален Луис Адриано. Первая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.

Таким образом "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, не сумев пробиться в групповой этап.

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция) - 0:0 (0:0)

Удаление: Луис Адриано ("Спартак"), 34.

14 августа. Москва. Стадион "Открытие-Арена".

Первый матч - 2:3.
Теги: Спартак ПАОК
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№139 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 23:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Миша Люберцы
Миша Люберцы

Мои поздры вам-с, как ваша ставка, сыграла? confused

Просрал , накуй ставил ? Был уверен, на все сто, что не пройдем... Проиграли не сегодня, а в конце чемпионата. Как можно проиграть чемпионат такому сраному Локо или 2 место ослам ? ...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№138 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 23:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: prime
Цитата: FC VOLGA
Слов нет ,позор несусветный.

где ты здесь позор то увидел?
в десятером весь второй тайм паок возили

К сожалению, не вы их возили, а они на вас ездили. worried
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№137 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:06) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Это ещё Вернблума не было...Были хоть какие-то шансы.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№136 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:06) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Можно купить негров,можно купить судей,но яйца купить нельзя...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№135 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак проиграл команде не уровня ЛЧ, это уровень ЛЕ...проиграл основным составом, так как оказался слабее духом и мастерством. Впервые в он-лайне видел, что-бы все болели против греков, но понятно, не все за мясных... такая вот эклектика.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№134 Написал: 1111111111 (Сегодня, 23:03) #
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online

Цитата: profi
Мне понравилось здесь предложение о введении высшей лиги из отечественных футболистов, а легионеры пусть играют отдельно. А ставки делать а иностранцев нельзя. Они приезжают сюда зарабатывать большие деньги. Я с 1957 года болею за Спартак. А сейчас не могу смотреть эту игру. Иностранцы играют сами по себе, а наши только бегают по флангам. Да и владелец Спартака стоит с флагом Динамо Киев. Я считаю, что у нас украли Спартак

Иностранцы тут не причём! Почему то эти же иностранцы в ПАОКЕ свободно выбили СПАРТАК! Они играют спустя рукава,потому, что не видят перспектив, когда смотрят, что творят лимитированные Русские игроки! РУССЕЮТ!) Развивайте футбол ,как толковые футбольные страны! Чуть что виноваты иностранцы,вон их всех из чампа !)) а пол команды Русских Надо пожурить и выпустить всех Россиян в следующий раз! И проиграть этим же легам в Евро кубках 5-0!))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№133 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Лошары!!!!! laughing Из года в год одна из самых богатых команд России позорится!!!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№132 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Миша Люберцы

Мои поздры вам-с, как ваша ставка, сыграла? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№131 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marselle
Миллионеры долбанный..... Черчесов на вас нет

Заберите обратно Семака, когда вылетите завтра от Люксембурга


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№130 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
P.V, Ой, как смешно....Не надорвись. Я за базар отвечаю. Сейчас смешно-когда-нибудь будет грустно. И тогда я вгоню свой гарпун прямо в твою поганую яму. Тогда и поржешь, урод. У меня память хорошая-о тебе не забуду.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№129 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 22:59) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю, что происходит с нашими командами, из года в год одно и тоже, проигрываем непонятным командам. Составы, финансы, всё у нас, а результата в Европе как не было, так и нет. Что должно случится, чтобы наши миллионеры играли там так, как умеют, чего надо, чего еще надо, кроме того, что есть????? Почему бедный Ростов, со средним составом, оттоптал полЕвропы, а миллионеры никуя, что за ё"бань???
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
№128 Написал: Thor (Сегодня, 22:57) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Только счет не угадал , предсказывал в соседней теме 1-1 .

Теперь совершенно очевидно , кто в 2 прошлых сезона ставил команде игру , а кто лишь стильно одевался и эффектно жестикулировал на бровке .
Арривидерчи , Массимо!!


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№127 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: P.V.
Зачем так о братьях белорусов?

Это не мои слова, а ультрaсни Зенита. Смотри
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№126 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:55) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Обделались как всегда.
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Вот когда я по окончании прошлого сезона, говорил, что нужно продавать зелуиша, адриано и фернандо, меня здесь свои же заминусовали… и что!? что от них сейчас толку!??

Правильно- в Динамо еще много игроков.
p.s. Рад, что Динамо не дало Спартаку напрямую в ЛЧ позориться.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№125 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Primus
“СДОХ ПЕРХУН - СДОХНУТ КОНИ». А ещё лучше забей с кем-нибудь стрелку и отбей питарасу печень.

Ты что, дурак? Ты что несешь? Перхун-Царствие Небесное. При чем тут Перхун? А печень отбить-не проблема. И мне можно...Я не боюсь. Сказал-всегда против коней и бомжей. Кто захочет стрелки-к вашим услугам. Говно вопрос. Но берега тоже чувствовать надо.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№124 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:55) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы))))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№123 Написал: Phil Москва (Сегодня, 22:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
К.А., ну что, ты доволен ? Будет впредь вам наука . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№122 Написал: miktar (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (5)

и ведь и правда - летяяяят....


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№121 Написал: АБВ М (Сегодня, 22:53) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Карелия
здесь ЗМСы рулят.

ЗМСы,как раз хорошо играли, в отличии от легионеров
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№120 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:52) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Балбес ты, чтобы соревноваться с лучшими и получать закалку с опытом надо быть самому на определенном уровне. Тогда ты будешь расти и развиваться и это пойдет игрокам и команде на пользу. А если ты почти на уровне ФНЛ как цска сейчас


Мы без сопливых разберемся как нам играть в ЛЧ и как воспитывать свою молодежь для этого.
Вы, хотя бы, научитесь бить по воротам. И попадать в них.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№119 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Краснодар»
первый раз вижу летающую свиноферму


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№118 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 22:52) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marselle
NIK-68,
Дебилы! За Россию болеть надо! За очки в еврокубках

Чтобы твоя Уфа там играла? Не дай бог .


--------------------
Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№117 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 22:51) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: boralex
ё за голосование и на какой предмет? Не Каррера же фолить заставил.


Ваши мнения насчет виновного разделились, одни Каррера, другие Андриано, Надо точно определиться, чтобы наказать виноватого.

Чумазое ничтожество - уже определилось ... Даже в говночашку не в состоянии попасть. Опозорили весь российский футбол. Гавнюки куевы ... молчали бы лучше...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№116 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Лига Европы нам в самый раз.P.s Ушел пить коньяк сразу после удаления Адриано.Не прогадал видать.Зато щас хорошее настроение и мы будем в Лиге Европы!


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№115 Написал: АБВ М (Сегодня, 22:51) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Marselle
Миллионеры долбанный..... Черчесов на вас нет

А здесь ты прав! Теперь еще больше виден профессианолизм Черчесова! Из таких ,как ты говоришь,миллионеров долбанных,создать хорошую команду, дорогого стоит!!!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№114 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:49) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: V.o.r.o.n
Это психология лузера. У тебя никогда ничего не получится, если ты даже не будешь пытаться. Матчи в ЛЧ с сильными командами закаляют волю, дают опыт. Для молодежи ЦСКА он очень нужен. Пусть в этом сезоне провалятся, зато в следующем будет легче, да и в чемпионате России опыт пригодиться

Балбес ты, чтобы соревноваться с лучшими и получать закалку с опытом надо быть самому на определенном уровне. Тогда ты будешь расти и развиваться и это пойдет игрокам и команде на пользу. А если ты почти на уровне ФНЛ как цска сейчас , то выходить против ТОП клубов да и еще зелеными пацанами откровенная глупость . Рагормы и избиения их не закалят сейчас , а наоборот психологически прибьют, они почувствуют себя известным определением Слуцкого после Евро. Цска уже сезонов 6 играет в ЛЧ и чего у них получилось, что им удалось доказать? Почти сплошной позор, так как пропасть в мастерстве с лучшими клубами и даже просто крепкими.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№113 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 22:48) #
  • +1
  •  (7)

И здесь ЗМСы рулят..... об@срались по полной


--------------------
Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№112 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 22:48) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marselle
Не понимаю вас друзья в еврокубках я болею за наших не важно Спартак Зенит ЦСКА- за наши клубы!!!!

Может там в глубинке они все ваши, а у нас глухая лютая ненависть как во время войны.
Труп злейшего врага это лучшее зрелище!


--------------------
Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№111 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:48) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Мля Старый кода же Федун приглушается к тебе ))))
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№110 Написал: Ironhorse Пенза (Сегодня, 22:47) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Короче говночашка. Если честно, то это что вообще за команда в которой лучший считается Зобнин? Я специально следил за ним весь матч, это ребята редкостная какашка. Он вообще что на поле делает? Про остальных молчу, от них даже свиньи ничего не ожидают, а этому то пели дифирамбы. Максимум в Амкар


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Я никогда не устану повторять...
Регистрация: 1.08.2009 [жалоба]
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