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Александр Бубнов: вчерашнее поражение может серьезно подорвать авторитет Карреры

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о вылете московской команды из Лиги чемпионов.

"Греки понимали, что им делать на поле. Они грамотно оборонялись, а также проводили стремительные контратаки. "Спартак" же не мог позволить себе идти вперёд большими силами, иначе сзади появились бы свободные зоны.

Безусловно, если бы не удаление, шансов было бы больше. Каррера имел бы варианты для манёвра и усиления игры. Хотя лично меня удивило, что итальянец не выпустил в паре с Адриано Зе Луиша. Тебе нужно побеждать, а ты не рискуешь играть в двух нападающих!

В целом это провал для "Спартака", который может серьезно подорвать авторитет Карреры. но как с Аленичевым, с ним не распрощаются", - сказал Бубнов.

Sportbox
Сегодня, 09:15
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(2)
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:10) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Провал был в последнем туре с Динамо.

А с греками просто немного не повезло, нельзя сказать что какая-то из команд была лучше, просто надо было забивать пенальти на выезде и не получать удаления дома.

А и стоило хотя бы раз в створ попасть)

Не повезло? ты игру смотрел? как может повезти, если нет ни одного удара в створ.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера должен быть отправлен в отставку!
главным тренером должен стать Димка Парфёнов!!! помощниками ему Романа Пилипчука и Вадима Евсеева!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:27) #
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  •  (2)
online

Провал был в последнем туре с Динамо.

А с греками просто немного не повезло, нельзя сказать что какая-то из команд была лучше, просто надо было забивать пенальти на выезде и не получать удаления дома.

А и стоило хотя бы раз в створ попасть)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 09:18) #
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  •  (6)
online

но как с Аленичевым, с ним не распрощаются

Интуристов в России уважают
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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