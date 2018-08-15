Александр Бубнов: вчерашнее поражение может серьезно подорвать авторитет Карреры

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о вылете московской команды из Лиги чемпионов."Греки понимали, что им делать на поле. Они грамотно оборонялись, а также проводили стремительные контратаки. "Спартак" же не мог позволить себе идти вперёд большими силами, иначе сзади появились бы свободные зоны.Безусловно, если бы не удаление, шансов было бы больше. Каррера имел бы варианты для манёвра и усиления игры. Хотя лично меня удивило, что итальянец не выпустил в паре с Адриано Зе Луиша. Тебе нужно побеждать, а ты не рискуешь играть в двух нападающих!В целом это провал для "Спартака", который может серьезно подорвать авторитет Карреры. но как с Аленичевым, с ним не распрощаются", - сказал Бубнов.