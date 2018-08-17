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Дзюба сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов в еврокубках

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, оформивший хет-трик в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо", сравнялся по забитым голам в еврокубках с Андреем Тихоновым.

В общей сложности у 29-летнего форварда теперь 18 забитых мячей (7 в Лиге чемпионов, 11 – в Лиге Европы) в 49 еврокубковых матчах. У Андрея Тихонова 18 голов в 55 матчах.

Больше забили только Александр Кокорин (19, 41) и Александр Кержаков (28, 67)

Спорт-Экспресс
Теги: Зенит Дзюба Тихонов Кокорин Кержаков
Сегодня, 11:50
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(3)
№3 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 12:33) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ну почему/хержаков/,ну почему?! НУ КТО вы /думаю/молодой человек,что можете так обезличенно выражаться? По попке нестукнут,в угол непоставят печатаю,шо хочу?
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Хержакова Дзюбе хер догнать.

Кержакова и в чемпе никто не догонит из паспортистов.Не видно не одного форварда его класса и результативности.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хержакова Дзюбе хер догнать.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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