УЕФА пока не планирует использовать систему VAR в Лиге чемпионов

УЕФА не обсуждал вопрос введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин."Я даже не знаю, откуда эта информация взялась, ведь мы даже не обсуждали этот вопрос. Надо признать, я все еще не уверен в эффективности VAR. Например, кто будет принимать решение о том, что надо воспользоваться VAR? В то же время мы понимаем, что когда-нибудь систему придется внедрить", - цитирует Чеферина Marca.