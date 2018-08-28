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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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УЕФА пока не планирует использовать систему VAR в Лиге чемпионов
УЕФА не обсуждал вопрос введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
"Я даже не знаю, откуда эта информация взялась, ведь мы даже не обсуждали этот вопрос. Надо признать, я все еще не уверен в эффективности VAR. Например, кто будет принимать решение о том, что надо воспользоваться VAR? В то же время мы понимаем, что когда-нибудь систему придется внедрить", - цитирует Чеферина Marca.
"Я даже не знаю, откуда эта информация взялась, ведь мы даже не обсуждали этот вопрос. Надо признать, я все еще не уверен в эффективности VAR. Например, кто будет принимать решение о том, что надо воспользоваться VAR? В то же время мы понимаем, что когда-нибудь систему придется внедрить", - цитирует Чеферина Marca.
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