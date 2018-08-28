Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

УЕФА пока не планирует использовать систему VAR в Лиге чемпионов

УЕФА не обсуждал вопрос введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Я даже не знаю, откуда эта информация взялась, ведь мы даже не обсуждали этот вопрос. Надо признать, я все еще не уверен в эффективности VAR. Например, кто будет принимать решение о том, что надо воспользоваться VAR? В то же время мы понимаем, что когда-нибудь систему придется внедрить", - цитирует Чеферина Marca.
Сегодня, 16:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:38) #
  • 0
  •  (0)

Тоже мне, бином Ньютона.

Например, кто будет принимать решение о том, что надо воспользоваться VAR?

Судья, когда ему ситуация не ясна, но команды должны иметь право потребовать VAR один раз за тайм или за матч, чтобы не затягивать игру.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 16:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чеферин
Я даже не знаю, откуда эта информация взялась

Да от Сёмина же прогон пошёл, о том что полмира пользуются системой VAR.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.