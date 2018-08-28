Фанаты киевского "Динамо" избили болельщиков "Аякса" перед матчем (видео)

Фанаты киевского "Динамо" избили фанатов амстердамского "Аякса" перед ответным матчем четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов.Как передает пресс-служба МВД Киева, инцидент произошел в одном из пабов в Печерском районе Киева за несколько часов до начала встречи. Уже задержаны девять человек в результате беспорядков.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств конфликта.