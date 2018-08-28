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Фанаты киевского "Динамо" избили болельщиков "Аякса" перед матчем (видео)

Фанаты киевского "Динамо" избили фанатов амстердамского "Аякса" перед ответным матчем четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как передает пресс-служба МВД Киева, инцидент произошел в одном из пабов в Печерском районе Киева за несколько часов до начала встречи. Уже задержаны девять человек в результате беспорядков.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств конфликта.



"Газета.ру"
Теги: Динамо Киев Аякс
Вчера, 23:09
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(3)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:04) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Так им и надо, говорить нужно на мове а не на каком-то там нидерландском.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: ilia190580 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:04) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Це Эвропа!!!
Регистрация: 17.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 00:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Стадо ублюдков...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Вчера, 23:45) #
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  •  (3)
online

цивилизация!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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