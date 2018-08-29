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Болельщик киевского "Динамо" написал игроку, что верит в победу, а после матча назвал команду г****м

Болельщик киевского "Динамо" написал игроку, что верит в победу, а после матча назвал команду г****м

Футболист киевского "Динамо" Виктор Цыганков показал сообщения в своем Инстаграме, которые он получил от одного и того же болельщика до и после ответного матча с "Аяксом", по итогам которого киевляне не смогли пробиться в Лигу Чемпионов.

Перед матчем написавший болельщик выразил надежду на то, что футболистам удастся выйти в групповой этап турнира (отыграться после 1:3 на выезде): "Удачи, брат, верю в то, что вы это сделаете".

Но вот после домашнего матча фанат был настроен не так радужно: "Динамо" – говно".



Фанаты киевского "Динамо" выбежали на дорожки перед сектором "Аякса". Стюарда ударили стулом (видео)

фото: gorodkiev.com.ua
Теги: Динамо Киев Цыганков
Сегодня, 13:08
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(0)
№7 Написал: Николай Вакрапов (Сегодня, 14:46) #
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 14:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
первое было написано по русски, второе уже так, чтоб тяжелее понять былО))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№5 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 14:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
ну че правильно сделал
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
болельщик зря верил, мы могли ему это обьяснить и до матча дк.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: brysy москва (Сегодня, 13:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё дерьмо, оканчивается на о.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 13:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
От этого ...овна вонь аж до Москвы дошла
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 13:10) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Типичное глорьё.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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