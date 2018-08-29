Болельщик киевского "Динамо" написал игроку, что верит в победу, а после матча назвал команду г****м

Футболист киевского "Динамо" Виктор Цыганков показал сообщения в своем Инстаграме, которые он получил от одного и того же болельщика до и после ответного матча с "Аяксом", по итогам которого киевляне не смогли пробиться в Лигу Чемпионов.Перед матчем написавший болельщик выразил надежду на то, что футболистам удастся выйти в групповой этап турнира (отыграться после 1:3 на выезде): "Удачи, брат, верю в то, что вы это сделаете".Но вот после домашнего матча фанат был настроен не так радужно: "Динамо" – говно".фото: gorodkiev.com.ua