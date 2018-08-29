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Дмитрий Сенников: поколение "Аякса" намного сильнее того, что собралось в "Динамо"

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал вылет киевского "Динамо" из плей-офф квалификации Лиги чемпионов от "Аякса".

"В двухматчевом противостоянии "Аякс" выглядел лучше и вышел в групповой турнир заслуженно. "Динамо" в последнее время показывало неплохую игру в чемпионате Украины, но текущего уровня мастерства оказалось недостаточно, чтобы противостоять "Аяксу". Много молодых игроков не смогли показать свой уровень. Игроки "Аякса" заслуженное победили, очень понравилось, что гости в Киеве не оглядывались на результат первого матча и все 90 минут шли в атаку на чужие ворота. Также голландцы были гораздо быстрее в работе с мячом и только чудом не забили, обколотив штанги и заставив поработать Бойко. У "Аякса" сейчас сильный состав, многие игроки из которого скоро будут играть в ведущих европейских клубах. Это поколение "Аякса" намного сильнее того, что собралось в "Динамо", - цитирует Сенникова "Матч ТВ".
Теги: Сенников Аякс Динамо Киев
Сегодня, 19:58
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(1)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:56) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Все правильно сказал, Киев сейчас, по уровню игроков, не команда ЛЧ.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: zloy (Сегодня, 20:44) #
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Болеет за:
«Барселона»
dima0501,
Тебе про Фому, ты про Ерему
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: dima0501 (Сегодня, 20:40) #
  • -1
  •  (1)

Ну да конечно.Вот поколение локомотива всем в лиге наваляет, спартак чуть не навалял, ели ноги греки унесли.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
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