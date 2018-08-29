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Геркус – Глушакову: вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус ответил футболисту "Спартака" Денису Глушакову, который ранее пошутил над низкой посещаемостью матчей "железнодорожников".

"Денис, к сожалению, вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг. Мое предложение остается в силе, приходите! Дорогу в Черкизово, думаю, вы не забыли", - написал Геркус.
Теги: Геркус Глушаков Локомотив
Вчера, 23:39
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(2)
№6 Написал: MakSIMus (Сегодня, 00:26) #
  • -2
  •  (2)

Мда, жаль что локо в свое время не сгноило этого свинорыла в дубле
Регистрация: 14.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Геркус и зачем это? Ладно мы на форумах тут перепалки устраиваем, но зачем президенту клуба лезть в перепалку с человеком, у которого язык с мозгами не связан? Да и сам то Геркус не застал те времена, а мы помним и те времена и то КАКИМ должен быть президент - нас Филатов приучил. А так Геркус сам себя сравнял с Денисом...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№4 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 00:11) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
и это президент клуба!!! клоун


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: Яamon (Вчера, 23:56) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
накуя с этой узколобой швалью вообще в дискуссию было вступать? разные ведь весовые категории в умственном плане
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:48) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Свинтаков мертвый футболист, а ума у него никогда не было.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:47) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Этому трилобиту еще и отвечают...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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