Геркус – Глушакову: вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус ответил футболисту "Спартака" Денису Глушакову, который ранее пошутил над низкой посещаемостью матчей "железнодорожников"."Денис, к сожалению, вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг. Мое предложение остается в силе, приходите! Дорогу в Черкизово, думаю, вы не забыли", - написал Геркус.