Кто выпадет «Локомотиву» и ЦСКА? Онлайн жеребьёвки Лиги чемпионов начнётся в 19.00 МСК

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:26
Андрей Канчельскис: будет тяжело осознавать, что "Уфа" или "Рейнджерс" не вышли в групповой этап
Андрей Канчельскис: будет тяжело осознавать, что "Уфа" или "Рейнджерс" не вышли в групповой этап
12:14
"Енисей" поблагодарил игру PES за прошлогодний состав команды, из которого теперь в основе лишь один игрок
"Енисей" поблагодарил игру PES за прошлогодний состав команды, из которого теперь в основе лишь один игрок
10:08
Магнуссон назвал Акинфеева легендой (1)
Магнуссон назвал Акинфеева легендой (1)
00:01
«Уфе» нужно перевоплотиться, «Зениту» – не расслабиться. Будет ли у России максимальное представительство в Европе? (10)
«Уфе» нужно перевоплотиться, «Зениту» – не расслабиться. Будет ли у России максимальное представительство в Европе? (10)
Вчера, 23:57
"Црвена Звезда" вышла в групповой турнир Лиги чемпионов (7)
"Црвена Звезда" вышла в групповой турнир Лиги чемпионов (7)
Вчера, 23:56
"Бенфика" разгромила ПАОК и пробилась в Лигу чемпионов (30)
"Бенфика" разгромила ПАОК и пробилась в Лигу чемпионов (30)
Вчера, 23:39
Геркус – Глушакову: вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг (10)
Геркус – Глушакову: вы не застали в "Локо" времена Лиги чемпионов. А так бы знали, что на матчах ЛЧ в Черкизово всегда аншлаг (10)
Вчера, 23:35
Валерий Газзаев: во второстепенные европейские клубы с Акинфеева уровнем и статусом он не имел права уезжать (1)
Валерий Газзаев: во второстепенные европейские клубы с Акинфеева уровнем и статусом он не имел права уезжать (1)
Вчера, 23:09
Валерий Рейнгольд: Промес неправильно поступил по отношению к "Спартаку". Клуб дал ему всё (58)
Валерий Рейнгольд: Промес неправильно поступил по отношению к "Спартаку". Клуб дал ему всё (58)
Вчера, 22:53
Евгений Макеев продолжит карьеру в ФНЛ
Евгений Макеев продолжит карьеру в ФНЛ
Вчера, 22:37
Егор Бабурин перешел в "Рубин" (4)
Егор Бабурин перешел в "Рубин" (4)
Вчера, 22:30
Диего Марадона может покинуть брестское "Динамо" (9)
Диего Марадона может покинуть брестское "Динамо" (9)
Вчера, 22:09
Мариано Диас официально перешел в "Реал"
Мариано Диас официально перешел в "Реал"
Вчера, 21:20
Сергей Семак: 3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече (5)
Сергей Семак: 3:1 – не тот результат, который позволяет себя чувствовать комфортно в ответной встрече (5)
Вчера, 21:04
Клинт Демпси завершил карьеру (1)
Клинт Демпси завершил карьеру (1)
Вчера, 20:30
Карим Бензема летом не покинет "Реал"
Карим Бензема летом не покинет "Реал"
Вчера, 20:14
КДК оштрафовал "Ростов" на 100 тысяч рублей за оскорбление фанатами клуба игроков ЦСКА (3)
КДК оштрафовал "Ростов" на 100 тысяч рублей за оскорбление фанатами клуба игроков ЦСКА (3)
Вчера, 20:08
Футболист сборной Германии приезжал на ЧМ-2018 со своим кальяном, тренер разрешал курить сигареты (2)
Футболист сборной Германии приезжал на ЧМ-2018 со своим кальяном, тренер разрешал курить сигареты (2)
Вчера, 19:41
КДК РФС дисквалифицировал Йокича на два матча
КДК РФС дисквалифицировал Йокича на два матча
Вчера, 19:26
Андрей Червиченко: если "Спартак" умудрился продать Промеса за 20 млн евро, это успех (18)
Андрей Червиченко: если "Спартак" умудрился продать Промеса за 20 млн евро, это успех (18)
Кто выпадет «Локомотиву» и ЦСКА? Онлайн жеребьёвки Лиги чемпионов начнётся в 19.00 МСК
Сегодня, аккурат между матчами наших клубов в Лиге Европы, в Монако состоится традиционный вечер УЕФА, на котором организация раздаст индивидуальные награды за прошлый сезон, а, главное, проведёт жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов.
Решение проводить жеребьёвку посреди игрового дня Лиги Европы, для продвижения которой УЕФА чуть ли не каждый год придумывает новый дизайн и гимн, забавляет, но выхода у организации в принципе нет. В конце августа проходит не просто жеребьёвка, а гала-вечер, собирающий лучших футболистов Европы. Кому-то из них играть уже в субботу.
Главный приз – награда лучшему футболисту сезона по версии УЕФА. Премия куда менее престижна и популярна, чем «Золотой мяч», но интриги в ней побольше: например, в 2012 году её получил триумфатор Евро Андрес Иньеста, а в 2013 – победитель Лиги чемпионов Франк Рибери, жена которого напрасно готовила место на полке под «Золотой мяч».
В финальную тройку номинантов не вошли Антуан Гризманн (4 место), Лионель Месси (5), Киллиан Мбаппе (6), Кевин Де Брёйне (7), Рафаэль Варан (8), Эден Азар (9), Серхио Рамос (10).
Тройку претендентов на награду образовали Лука Модрич, Криштиану Роналду и Мохамед Салах. Однако египтянина вряд ли можно считать серьёзным претендентом из-за поражения команды в финале Лиги чемпионов и раннего вылета с чемпионата мира. А вот в паре бывших одноклубников, которых потянуло в Италию, букмекеры считают фаворитом Модрича. За него – куда более успешный чемпионат мира и история награды, которую Роналду с Месси оккупировали не совсем.
Но без награды Криштиану не останется: он уже стал автором лучшего гола сезона. Собственно, сомнений и не было. Весной болельщики «Ювентуса» аплодировали Криштиану в первый и явно не последний раз.
На другие награды претендуют:
Лучший вратарь Лиги чемпионов: Алиссон («Рома», ныне «Ливерпуль»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус», ныне «Пари Сен-Жермен»), Кейлор Навас («Реал»)
Лучший защитник Лиги чемпионов: Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Варан («Реал»)
Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»)
Лучший нападающий Лиги чемпионов: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», ныне Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Лучшая футболистка года: Пернилле Хардер, Ада Хегерберг, Амандин Анри
Лучший игрок Лиги Европы: Диего Годин, Антуан Гризманн, Димитри Пайет
Лучший игрок Лиги Европы будет объявлен на завтрашней жеребьёвке этого турнира. Сомнений, что им станет Антуан Гризманн, немного. Обратите внимание, что по позициям вручаются награды именно за Лигу чемпионов, а вот звание лучшего футболиста Европы учитывает и выступления за сборную и клуб в национальном чемпионате.
Нашим парням до этих высот не дотянуться, зато россияне примут участие в другое части церемонии – собственно жеребьёвке. Напомним состав корзин.
Кто не на своём месте? Конечно, «Локомотив». Москвичи будут желанным вариантом для любого клуба, кроме ЦСКА и «Шахтёра», с которыми встретиться не смогут. Состав первой корзины, куда входят победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионы топ-6 европейских чемпионатов, почти дублирует восьмёрку клубного рейтинга УЕФА. За малюсеньким исключением:
«Локомотив» хотят получить все, а кого захочет «Локомотив»? Илья Геркус намеревался собрать «Лужники», если команде попадётся «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Но оказаться в первой корзине и получить «Ливерпуль» из третьей – такое себе удовольствие. Это самый неблагоприятный вариант с реальной возможностью попадания на 0:7. Однако «Ливерпуль» отведёт от «железнодорожников» «МЮ» и «Тоттенхэм». Так что если мы представляем самый неблагоприятный вариант с «Интером» из четвёртой корзины и «Ливерпулем» из третьей, то во второй остаются только 2 португальских клуба и «Боруссия».
Группа «смерти» для «Локомотива»: «Боруссия», «Ливерпуль», «Интер».
Из благоприятных вариантов во второй корзине есть парочка португальских клубов, из третьей – дуэт удобных для нас голландских. Из 4 корзины никак не хотелось бы разве что «Галатасарай», «Интер» и «Хоффенхайм».
Группа «жизни» для «Локомотива»: «Бенфика», ПСВ, «Брюгге»
В игровом плане ЦСКА, по большому счёту, всё равно, кто выпадет из первой корзины – всерьёз бороться там невозможно ни с кем, с «Локомотивом» разводят. «Атлетико» вызовет наименьший болельщицкий ажиотаж, но нет оснований предполагать, что с мадридцами повторится прошлогодний карабахский конфуз. Команда сохранила лидеров, укрепилась, Симеоне не позволит повторить ошибок. А нарваться на разгром можно и в матче с такой прагматичной командой, как показал «Локомотив».
Из второй корзины никак не хотелось бы встречаться с «Тоттенхэмом». С остальными можно сопротивляться, а «МЮ» ещё и небывалый интерес вызовет. К 4-й применимо то, что уже говорилось о «Локомотиве».
Группа «смерти» для ЦСКА: «Атлетико», «Тоттенхэм», «Интер»
Лучшего варианта из первой корзины, как я уже говорил, просто нет. Из второй ждём старых знакомых португальцев (жаль, «Спортинг» не участвует), в четвёртой пусть будут ещё одни знакомые из Пльзени или швейцарские пацаны.
Группа «жизни» для ЦСКА: «Барселона», «Порту», «Янг Бойз».
Но во время жеребьёвки мы обратим внимание и на другие группы: кого захочется посмотреть после завершения матча наших? Потенциально есть совершенно огненный по вывескам вариант:
Группа «смерти»: «Барселона», «Боруссия», «Ливерпуль», «Интер»
Ну а если на жеребьёвке выпадет нечто подобное, то оно станет аргументом организаторов Европейской Суперлиги в борьбе с УЕФА:
Группа «жизни»: «Локомотив», «Порту», ПСВ, «Виктория».
На что-то такое и будем надеяться сегодня, начиная с 19 часов по московскому времени – следите за жеребьёвкой Лиги чемпионов с онлайном Rusfootball.info!
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Локомотив», УЕФА, «СЭ»
Решение проводить жеребьёвку посреди игрового дня Лиги Европы, для продвижения которой УЕФА чуть ли не каждый год придумывает новый дизайн и гимн, забавляет, но выхода у организации в принципе нет. В конце августа проходит не просто жеребьёвка, а гала-вечер, собирающий лучших футболистов Европы. Кому-то из них играть уже в субботу.
Главный приз – награда лучшему футболисту сезона по версии УЕФА. Премия куда менее престижна и популярна, чем «Золотой мяч», но интриги в ней побольше: например, в 2012 году её получил триумфатор Евро Андрес Иньеста, а в 2013 – победитель Лиги чемпионов Франк Рибери, жена которого напрасно готовила место на полке под «Золотой мяч».
В финальную тройку номинантов не вошли Антуан Гризманн (4 место), Лионель Месси (5), Киллиан Мбаппе (6), Кевин Де Брёйне (7), Рафаэль Варан (8), Эден Азар (9), Серхио Рамос (10).
Тройку претендентов на награду образовали Лука Модрич, Криштиану Роналду и Мохамед Салах. Однако египтянина вряд ли можно считать серьёзным претендентом из-за поражения команды в финале Лиги чемпионов и раннего вылета с чемпионата мира. А вот в паре бывших одноклубников, которых потянуло в Италию, букмекеры считают фаворитом Модрича. За него – куда более успешный чемпионат мира и история награды, которую Роналду с Месси оккупировали не совсем.
Но без награды Криштиану не останется: он уже стал автором лучшего гола сезона. Собственно, сомнений и не было. Весной болельщики «Ювентуса» аплодировали Криштиану в первый и явно не последний раз.
Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 28, 2018
На другие награды претендуют:
Лучший вратарь Лиги чемпионов: Алиссон («Рома», ныне «Ливерпуль»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус», ныне «Пари Сен-Жермен»), Кейлор Навас («Реал»)
Лучший защитник Лиги чемпионов: Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Варан («Реал»)
Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»)
Лучший нападающий Лиги чемпионов: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», ныне Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Лучшая футболистка года: Пернилле Хардер, Ада Хегерберг, Амандин Анри
Лучший игрок Лиги Европы: Диего Годин, Антуан Гризманн, Димитри Пайет
Лучший игрок Лиги Европы будет объявлен на завтрашней жеребьёвке этого турнира. Сомнений, что им станет Антуан Гризманн, немного. Обратите внимание, что по позициям вручаются награды именно за Лигу чемпионов, а вот звание лучшего футболиста Европы учитывает и выступления за сборную и клуб в национальном чемпионате.
Нашим парням до этих высот не дотянуться, зато россияне примут участие в другое части церемонии – собственно жеребьёвке. Напомним состав корзин.
Кто не на своём месте? Конечно, «Локомотив». Москвичи будут желанным вариантом для любого клуба, кроме ЦСКА и «Шахтёра», с которыми встретиться не смогут. Состав первой корзины, куда входят победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионы топ-6 европейских чемпионатов, почти дублирует восьмёрку клубного рейтинга УЕФА. За малюсеньким исключением:
? Позиции в рейтинге УЕФА у клубов первой корзины:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 29, 2018
1?? Реал
2?? Атлетико
3?? Бавария
4?? Барселона
5?? Ювентус
7?? Пари Сен-Жермен
8?? Манчестер Сити
6??3?? Локомотив#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/w4KJxmQJYr
«Локомотив» хотят получить все, а кого захочет «Локомотив»? Илья Геркус намеревался собрать «Лужники», если команде попадётся «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Но оказаться в первой корзине и получить «Ливерпуль» из третьей – такое себе удовольствие. Это самый неблагоприятный вариант с реальной возможностью попадания на 0:7. Однако «Ливерпуль» отведёт от «железнодорожников» «МЮ» и «Тоттенхэм». Так что если мы представляем самый неблагоприятный вариант с «Интером» из четвёртой корзины и «Ливерпулем» из третьей, то во второй остаются только 2 португальских клуба и «Боруссия».
Группа «смерти» для «Локомотива»: «Боруссия», «Ливерпуль», «Интер».
Из благоприятных вариантов во второй корзине есть парочка португальских клубов, из третьей – дуэт удобных для нас голландских. Из 4 корзины никак не хотелось бы разве что «Галатасарай», «Интер» и «Хоффенхайм».
Группа «жизни» для «Локомотива»: «Бенфика», ПСВ, «Брюгге»
В игровом плане ЦСКА, по большому счёту, всё равно, кто выпадет из первой корзины – всерьёз бороться там невозможно ни с кем, с «Локомотивом» разводят. «Атлетико» вызовет наименьший болельщицкий ажиотаж, но нет оснований предполагать, что с мадридцами повторится прошлогодний карабахский конфуз. Команда сохранила лидеров, укрепилась, Симеоне не позволит повторить ошибок. А нарваться на разгром можно и в матче с такой прагматичной командой, как показал «Локомотив».
Из второй корзины никак не хотелось бы встречаться с «Тоттенхэмом». С остальными можно сопротивляться, а «МЮ» ещё и небывалый интерес вызовет. К 4-й применимо то, что уже говорилось о «Локомотиве».
Группа «смерти» для ЦСКА: «Атлетико», «Тоттенхэм», «Интер»
Лучшего варианта из первой корзины, как я уже говорил, просто нет. Из второй ждём старых знакомых португальцев (жаль, «Спортинг» не участвует), в четвёртой пусть будут ещё одни знакомые из Пльзени или швейцарские пацаны.
Группа «жизни» для ЦСКА: «Барселона», «Порту», «Янг Бойз».
Но во время жеребьёвки мы обратим внимание и на другие группы: кого захочется посмотреть после завершения матча наших? Потенциально есть совершенно огненный по вывескам вариант:
Группа «смерти»: «Барселона», «Боруссия», «Ливерпуль», «Интер»
Ну а если на жеребьёвке выпадет нечто подобное, то оно станет аргументом организаторов Европейской Суперлиги в борьбе с УЕФА:
Группа «жизни»: «Локомотив», «Порту», ПСВ, «Виктория».
На что-то такое и будем надеяться сегодня, начиная с 19 часов по московскому времени – следите за жеребьёвкой Лиги чемпионов с онлайном Rusfootball.info!
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Локомотив», УЕФА, «СЭ»
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.