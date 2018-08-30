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Кто выпадет «Локомотиву» и ЦСКА? Онлайн жеребьёвки Лиги чемпионов начнётся в 19.00 МСК

Сегодня, аккурат между матчами наших клубов в Лиге Европы, в Монако состоится традиционный вечер УЕФА, на котором организация раздаст индивидуальные награды за прошлый сезон, а, главное, проведёт жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов.

Кто выпадет «Локомотиву» и ЦСКА? Онлайн жеребьёвки Лиги чемпионов начнётся в 19.00 МСК


Решение проводить жеребьёвку посреди игрового дня Лиги Европы, для продвижения которой УЕФА чуть ли не каждый год придумывает новый дизайн и гимн, забавляет, но выхода у организации в принципе нет. В конце августа проходит не просто жеребьёвка, а гала-вечер, собирающий лучших футболистов Европы. Кому-то из них играть уже в субботу.

Главный приз – награда лучшему футболисту сезона по версии УЕФА. Премия куда менее престижна и популярна, чем «Золотой мяч», но интриги в ней побольше: например, в 2012 году её получил триумфатор Евро Андрес Иньеста, а в 2013 – победитель Лиги чемпионов Франк Рибери, жена которого напрасно готовила место на полке под «Золотой мяч».

В финальную тройку номинантов не вошли Антуан Гризманн (4 место), Лионель Месси (5), Киллиан Мбаппе (6), Кевин Де Брёйне (7), Рафаэль Варан (8), Эден Азар (9), Серхио Рамос (10).

Тройку претендентов на награду образовали Лука Модрич, Криштиану Роналду и Мохамед Салах. Однако египтянина вряд ли можно считать серьёзным претендентом из-за поражения команды в финале Лиги чемпионов и раннего вылета с чемпионата мира. А вот в паре бывших одноклубников, которых потянуло в Италию, букмекеры считают фаворитом Модрича. За него – куда более успешный чемпионат мира и история награды, которую Роналду с Месси оккупировали не совсем.

Но без награды Криштиану не останется: он уже стал автором лучшего гола сезона. Собственно, сомнений и не было. Весной болельщики «Ювентуса» аплодировали Криштиану в первый и явно не последний раз.



На другие награды претендуют:

Лучший вратарь Лиги чемпионов: Алиссон («Рома», ныне «Ливерпуль»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус», ныне «Пари Сен-Жермен»), Кейлор Навас («Реал»)

Лучший защитник Лиги чемпионов: Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Варан («Реал»)

Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»)

Лучший нападающий Лиги чемпионов: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», ныне Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Лучшая футболистка года: Пернилле Хардер, Ада Хегерберг, Амандин Анри

Лучший игрок Лиги Европы: Диего Годин, Антуан Гризманн, Димитри Пайет

Лучший игрок Лиги Европы будет объявлен на завтрашней жеребьёвке этого турнира. Сомнений, что им станет Антуан Гризманн, немного. Обратите внимание, что по позициям вручаются награды именно за Лигу чемпионов, а вот звание лучшего футболиста Европы учитывает и выступления за сборную и клуб в национальном чемпионате.

Нашим парням до этих высот не дотянуться, зато россияне примут участие в другое части церемонии – собственно жеребьёвке. Напомним состав корзин.



Кто не на своём месте? Конечно, «Локомотив». Москвичи будут желанным вариантом для любого клуба, кроме ЦСКА и «Шахтёра», с которыми встретиться не смогут. Состав первой корзины, куда входят победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионы топ-6 европейских чемпионатов, почти дублирует восьмёрку клубного рейтинга УЕФА. За малюсеньким исключением:



«Локомотив» хотят получить все, а кого захочет «Локомотив»? Илья Геркус намеревался собрать «Лужники», если команде попадётся «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Но оказаться в первой корзине и получить «Ливерпуль» из третьей – такое себе удовольствие. Это самый неблагоприятный вариант с реальной возможностью попадания на 0:7. Однако «Ливерпуль» отведёт от «железнодорожников» «МЮ» и «Тоттенхэм». Так что если мы представляем самый неблагоприятный вариант с «Интером» из четвёртой корзины и «Ливерпулем» из третьей, то во второй остаются только 2 португальских клуба и «Боруссия».

Группа «смерти» для «Локомотива»: «Боруссия», «Ливерпуль», «Интер».

Из благоприятных вариантов во второй корзине есть парочка португальских клубов, из третьей – дуэт удобных для нас голландских. Из 4 корзины никак не хотелось бы разве что «Галатасарай», «Интер» и «Хоффенхайм».

Группа «жизни» для «Локомотива»: «Бенфика», ПСВ, «Брюгге»



В игровом плане ЦСКА, по большому счёту, всё равно, кто выпадет из первой корзины – всерьёз бороться там невозможно ни с кем, с «Локомотивом» разводят. «Атлетико» вызовет наименьший болельщицкий ажиотаж, но нет оснований предполагать, что с мадридцами повторится прошлогодний карабахский конфуз. Команда сохранила лидеров, укрепилась, Симеоне не позволит повторить ошибок. А нарваться на разгром можно и в матче с такой прагматичной командой, как показал «Локомотив».

Из второй корзины никак не хотелось бы встречаться с «Тоттенхэмом». С остальными можно сопротивляться, а «МЮ» ещё и небывалый интерес вызовет. К 4-й применимо то, что уже говорилось о «Локомотиве».

Группа «смерти» для ЦСКА: «Атлетико», «Тоттенхэм», «Интер»

Лучшего варианта из первой корзины, как я уже говорил, просто нет. Из второй ждём старых знакомых португальцев (жаль, «Спортинг» не участвует), в четвёртой пусть будут ещё одни знакомые из Пльзени или швейцарские пацаны.

Группа «жизни» для ЦСКА: «Барселона», «Порту», «Янг Бойз».

Но во время жеребьёвки мы обратим внимание и на другие группы: кого захочется посмотреть после завершения матча наших? Потенциально есть совершенно огненный по вывескам вариант:

Группа «смерти»: «Барселона», «Боруссия», «Ливерпуль», «Интер»

Ну а если на жеребьёвке выпадет нечто подобное, то оно станет аргументом организаторов Европейской Суперлиги в борьбе с УЕФА:

Группа «жизни»: «Локомотив», «Порту», ПСВ, «Виктория».

На что-то такое и будем надеяться сегодня, начиная с 19 часов по московскому времени – следите за жеребьёвкой Лиги чемпионов с онлайном Rusfootball.info!

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: ФК «Локомотив», УЕФА, «СЭ»
Теги: Локомотив ЦСКА Роналду Модрич
Сегодня, 11:49
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№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:22) #
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Цитата: Shekel
Реал. Хотя в первой корзине все клубы хороши, кроме Локо
Шахтер
Ливерпуль
Интер

Такую бы группу Шахтеру пожелал бы

Да.. Локо лучший вариант.. но по правилам, все же, клубы из одной страны в группе встретиться не могут wink
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 11:51) #
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Реал. Хотя в первой корзине все клубы хороши, кроме Локо
Шахтер
Ливерпуль
Интер

Такую бы группу Шахтеру пожелал бы


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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