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Криштиану Роналду стал лучшим нападающим Лиги чемпионов в прошлом сезоне

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим форвардом прошлого сезона Лиги чемпионов, когда он выступал за "Реал".

В прошедшем сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ливерпуль" (3:1). Для "Королевского клуба" это был третий трофей подряд.
Теги: Роналду Реал Ювентус
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