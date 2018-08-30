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"Порту", "Шальке" и "Галатасарай" - соперники "Локомотива" в Лиге чемпионов

"Локомотив" попал в группу D Лиги чемпионов месте с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря
Теги: Локомотив Порту Шальке Галатасарай
Сегодня, 20:04
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15
(2)
№15 Написал: trent (Сегодня, 20:29) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
только ЛЕ - не больше и то под вопросом..


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№14 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Нормально.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:13) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
убогая группа как и игра Лохо
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 20:10) #
  • +1
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Все 4 клуба ссат кипятком от счастья....


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№11 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Группа жизни

Локо из этой группы выйдет в ЛЕ
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Климак 32 (Сегодня, 20:08) #
  • -1
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Хотелось одну Английскую команду


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№9 Написал: All_my Москва (Сегодня, 20:08) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (1)

Хорошая группа можно выходить ....но даль прям интересного топа не одного нет ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:07) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
На удивление повезло! Надо прекращать балду пинать на поле и выходить из группы!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:07) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Просрут всем если будут играть как сейчас....
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: vvSpartak (Сегодня, 20:06) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормальная группа, надо стараться выходить из неё


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Группа жизни


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (4)
online

лучше не придумаешь с первого места надо выходить!!! но такие как щас они последнее займут!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 20:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Всем чаю
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
паровозам повезло
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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