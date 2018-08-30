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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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20:37
Ровная группа "Локомотива", ЦСКА против "Реала" и "Ромы", Модрич - лучший. Итоги жеребьёвки ЛЧ (51)
Ровная группа "Локомотива", ЦСКА против "Реала" и "Ромы", Модрич - лучший. Итоги жеребьёвки ЛЧ (51)
16:06
Вячеслав Колосков: категорически против того, чтобы российские и украинские клубы играли друг с другом (2)
Вячеслав Колосков: категорически против того, чтобы российские и украинские клубы играли друг с другом (2)
15:31
СМИ: Марадона покинет Белоруссию (3)
СМИ: Марадона покинет Белоруссию (3)
14:52
УЕФА оштрафовал "Зенит" (6)
УЕФА оштрафовал "Зенит" (6)
13:44
Боккетти, Ещенко, Ташаев и Ломовицкий вернулись в общую группу. Промес тренируется в Москве (5)
Боккетти, Ещенко, Ташаев и Ломовицкий вернулись в общую группу. Промес тренируется в Москве (5)
12:26
Андрей Канчельскис: будет тяжело осознавать, что "Уфа" или "Рейнджерс" не вышли в групповой этап (2)
Андрей Канчельскис: будет тяжело осознавать, что "Уфа" или "Рейнджерс" не вышли в групповой этап (2)
12:14
"Енисей" поблагодарил игру PES за прошлогодний состав команды, из которого теперь в основе лишь один игрок (6)
"Енисей" поблагодарил игру PES за прошлогодний состав команды, из которого теперь в основе лишь один игрок (6)
ЦСКА сыграет с "Реалом", "Викторией" и "Ромой" в Лиге чемпионов
ЦСКА сыграет с "Реалом", "Викторией Плезень" и "Ромой" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы попали в группу G.
1-й тур - 18/19 сентября
2-й тур - 2/3 октября
3-й тур - 23/24 октября
4-й тур - 6/7 ноября
5-й тур - 27/28 ноября
6-й тур - 11/12 декабря
1-й тур - 18/19 сентября
2-й тур - 2/3 октября
3-й тур - 23/24 октября
4-й тур - 6/7 ноября
5-й тур - 27/28 ноября
6-й тур - 11/12 декабря
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