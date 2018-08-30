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ЦСКА сыграет с "Реалом", "Викторией" и "Ромой" в Лиге чемпионов

ЦСКА сыграет с "Реалом", "Викторией Плезень" и "Ромой" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы попали в группу G.

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря
Теги: ЦСКА Реал Рома
Сегодня, 20:07
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№12 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В еврокубках играли со всеми. Будем посмотреть.

Цитата: kuzz
Акеша готов дупло

Какая же ты свинья...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№11 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 20:19) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
будем бороться за 3-е место ничего не поделаешь
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 20:12) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Акеша готов дупло

Ну что ж вам еще ждать)) сами то бездарно вылетели, теперь ждете неудачи остальных.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:12) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
слабенькая группа у олегов,Виктория это днище,а Реал без Кристины
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: All_my Москва (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не фартануло


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:11) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все такие знакомые, прямо родные! wink


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 20:09) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Акеша готов дупло
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№5 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:09) #
  • -2
  •  (2)
online

ну только викторию обыграют , и то вряд ли, это же победа..... максимум третье место!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:09) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошая группа для обкатки молодежи, 3 место надо забирать уверенно, а там хз как карты лягут - вдруг Рома или Реал очки по глупости будут терять. В любом случае удачи!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: kobr (Сегодня, 20:09) #
  • -2
  •  (2)
online

Опять эта Плесень laughing . Ну хоть все матчи не проиграют.
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (2)

В Ле вполне можно ....с третьего места ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мдаа..
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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