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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Руслан Пименов: "Локо" может ставить задачу выхода из группы, у ЦСКА мало шансов
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу итогов жеребьевки Лиги чемпионов для российских клубов, отметив, что в группе «Локомотива» у всех команд равные шансы на выход в следующий этап турнира.
- «Локо» досталась ровная группа. Будет очень интересно посмотреть на его матчи с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем». Считаю, что можно ставить задачу выхода из группы, - приводит слова Пименова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.
- А вам что подсказывает интуиция? Выйдет из группы?
- Ну посмотрим, готовы ребята к европейскому футболу или нет. Это покажет самая первая игра. У всех команд здесь равные шансы на выход в следующую стадию турнира: по 25 % процентов у каждой.
- А у ЦСКА есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов?
- Очень мало. Потому что попались прямо-таки очень хорошие команды. Не просто крепкие орешки, а самые настоящие гранды. Очень тяжело. Посмотрим. У армейцев сейчас молодая команда. Молодым игрокам нужно получать удовольствие от игр с грандами, набираться опыта. Будут интересные матчи.
- Могут армейцы рассчитывать на то, чтобы по итогам группового этапа продолжить свой путь в Лиге Европы?
- Абсолютно точно шансы здесь есть. Вполне возможно и нужно ставить такую задачу. Ставить в принципе нужно максимальную задачу: выйти из группы, а если не получится, то Лига Европы.
- «Локо» досталась ровная группа. Будет очень интересно посмотреть на его матчи с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем». Считаю, что можно ставить задачу выхода из группы, - приводит слова Пименова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.
- А вам что подсказывает интуиция? Выйдет из группы?
- Ну посмотрим, готовы ребята к европейскому футболу или нет. Это покажет самая первая игра. У всех команд здесь равные шансы на выход в следующую стадию турнира: по 25 % процентов у каждой.
- А у ЦСКА есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов?
- Очень мало. Потому что попались прямо-таки очень хорошие команды. Не просто крепкие орешки, а самые настоящие гранды. Очень тяжело. Посмотрим. У армейцев сейчас молодая команда. Молодым игрокам нужно получать удовольствие от игр с грандами, набираться опыта. Будут интересные матчи.
- Могут армейцы рассчитывать на то, чтобы по итогам группового этапа продолжить свой путь в Лиге Европы?
- Абсолютно точно шансы здесь есть. Вполне возможно и нужно ставить такую задачу. Ставить в принципе нужно максимальную задачу: выйти из группы, а если не получится, то Лига Европы.
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