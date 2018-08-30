Руслан Пименов: "Локо" может ставить задачу выхода из группы, у ЦСКА мало шансов

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов в интервьюподелился мнением по поводу итогов жеребьевки Лиги чемпионов для российских клубов, отметив, что в группе «Локомотива» у всех команд равные шансы на выход в следующий этап турнира.- «Локо» досталась ровная группа. Будет очень интересно посмотреть на его матчи с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем». Считаю, что можно ставить задачу выхода из группы, - приводит слова Пименова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.- Ну посмотрим, готовы ребята к европейскому футболу или нет. Это покажет самая первая игра. У всех команд здесь равные шансы на выход в следующую стадию турнира: по 25 % процентов у каждой.- Очень мало. Потому что попались прямо-таки очень хорошие команды. Не просто крепкие орешки, а самые настоящие гранды. Очень тяжело. Посмотрим. У армейцев сейчас молодая команда. Молодым игрокам нужно получать удовольствие от игр с грандами, набираться опыта. Будут интересные матчи.- Абсолютно точно шансы здесь есть. Вполне возможно и нужно ставить такую задачу. Ставить в принципе нужно максимальную задачу: выйти из группы, а если не получится, то Лига Европы.