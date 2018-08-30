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Руслан Пименов: "Локо" может ставить задачу выхода из группы, у ЦСКА мало шансов

Руслан Пименов: "Локо" может ставить задачу выхода из группы, у ЦСКА мало шансовБывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу итогов жеребьевки Лиги чемпионов для российских клубов, отметив, что в группе «Локомотива» у всех команд равные шансы на выход в следующий этап турнира.

- «Локо» досталась ровная группа. Будет очень интересно посмотреть на его матчи с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем». Считаю, что можно ставить задачу выхода из группы, - приводит слова Пименова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.

- А вам что подсказывает интуиция? Выйдет из группы?

- Ну посмотрим, готовы ребята к европейскому футболу или нет. Это покажет самая первая игра. У всех команд здесь равные шансы на выход в следующую стадию турнира: по 25 % процентов у каждой.

- А у ЦСКА есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов?

- Очень мало. Потому что попались прямо-таки очень хорошие команды. Не просто крепкие орешки, а самые настоящие гранды. Очень тяжело. Посмотрим. У армейцев сейчас молодая команда. Молодым игрокам нужно получать удовольствие от игр с грандами, набираться опыта. Будут интересные матчи.

- Могут армейцы рассчитывать на то, чтобы по итогам группового этапа продолжить свой путь в Лиге Европы?

- Абсолютно точно шансы здесь есть. Вполне возможно и нужно ставить такую задачу. Ставить в принципе нужно максимальную задачу: выйти из группы, а если не получится, то Лига Европы.
Теги: Пименов Локомотив ЦСКА
Сегодня, 22:00
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(3)
№4 Написал: oyster (Сегодня, 23:15) #
  • -1
  •  (1)

Отец Пимень , засунь свой стручок...сам знаешь куда...ЦСКА выйдет из группы...А вот ЛокомоTV...Вопрос?
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:48) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
а вы там плейстейшены скупили уже?а то по-другому в лч не поиграть

мы лучше конечпоки посмотрим,чем быть в роли боксерской груши))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
ЦСКА уже начал скупать вазелин оптом. Всяко разно подешевле.

а вы там плейстейшены скупили уже?а то по-другому в лч не поиграть
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:05) #
  • -4
  •  (8)

ЦСКА уже начал скупать вазелин оптом. Всяко разно подешевле. В нынешних условиях для армейцев это очередной удачный маркетинговый ход .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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