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Жорже Мендеш: Модрич - лучший игрок сезона? Это позор. Роналду на себе тащил "Реал"

Агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш недоволен, что полузащитник "Реала" Лука Модрич признан УЕФА лучшим игроком прошлого сезона.

"В футбол играют поле, и там победу одержал Роналду. В Лиге чемпионов он забил 15 голов и на себе тащил весь "Реал", который в очередной раз победил в турнире.

Это абсурд и позор. Имя победителя не должно подвергаться сомнениям, так как Роналду – лучший на своей позиции", – цитирует Мендеша Football Espana.
Теги: Мендеш Модрич Роналду Реал
Сегодня, 22:48
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(4)
№5 Написал: SuperGonzo (Сегодня, 23:22) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Модрич хорош но Криштиану на данный момент лучший.
Регистрация: 2.05.2012 [жалоба]
№4 Написал: Alter ego (Сегодня, 23:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мнение агента Роналду может быть не очень объективным
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Черный Лис
На чемпионате мира Модрич выступил лучше, так что усохни, жулик

Модрич или Хорваты?


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
На чемпионате мира Модрич выступил лучше, так что усохни, жулик
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:51) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
дэбил


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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