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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Жорже Мендеш: Модрич - лучший игрок сезона? Это позор. Роналду на себе тащил "Реал"
Агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш недоволен, что полузащитник "Реала" Лука Модрич признан УЕФА лучшим игроком прошлого сезона.
"В футбол играют поле, и там победу одержал Роналду. В Лиге чемпионов он забил 15 голов и на себе тащил весь "Реал", который в очередной раз победил в турнире.
Это абсурд и позор. Имя победителя не должно подвергаться сомнениям, так как Роналду – лучший на своей позиции", – цитирует Мендеша Football Espana.
"В футбол играют поле, и там победу одержал Роналду. В Лиге чемпионов он забил 15 голов и на себе тащил весь "Реал", который в очередной раз победил в турнире.
Это абсурд и позор. Имя победителя не должно подвергаться сомнениям, так как Роналду – лучший на своей позиции", – цитирует Мендеша Football Espana.
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