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Роман Бабаев: матчи ЦСКА с "Реалом" и "Ромой" вернут атмосферу чемпионата мира

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

"Жеребьёвка получилась очень интересной: лучший клуб мира на данный момент — "Реал", "Рома" в представлении не нуждается — полуфиналист прошлой Лиги чемпионов. Даже "Виктория", хоть и не такая именитая команда, но чемпион Чехии, крепкий коллектив. Со всеми командами мы уже играли.

Предстоят непростые матчи, но будет большой праздник футбола. Мы все насладились домашним чемпионатом мира, сейчас присутствует ностальгия по нему. Матчи с "Реалом" и "Ромой" вернут болельщиков в атмосферу праздника.

Для нашей молодой команды — это колоссальный опыт. Без таких матчей не стать футболистом. Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Все ребята, с кем общался, довольны соперниками. Не многим выдаётся возможность сыграть против таких команд. Команда знает задачу — стараться побеждать в каждом матче.

Понятно, что будет сложно. Приложим все усилия, чтобы занять место как можно выше. Надежда и стремление выйти из этой группы есть", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА Реал Рома
Сегодня, 23:35
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