Новости партнеров

Гжегож Крыховяк: "Локомотив" попал в сбалансированную группу

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы попали в очень сбалансированную группу, где каждая команда может обыграть каждую. Мы с огромным уважением относимся к соперникам и верим в свои силы", - цитирует Крыховяка официальный сайт "Локомотива".
Теги: Крыховяк Локомотив
Сегодня, 02:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.