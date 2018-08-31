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Валерий Газзаев: ЦСКА попалась сложная группа, но что нам, заранее поднять лапки?

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что у "армейцев" есть шансы на выход из группы Лиги чемпионов:

– ЦСКА достаточно опытная команда, которая несмотря на то, что серьезно омолодилась, на регулярной основе выступает в европейских турнирах. Те игроки, которые защищают цвета команды в настоящий момент, должны показать свой уровень и свои амбиции. «Реал» является явным фаворитом группы, но у «Ромы» и ЦСКА – равные шансы на выход из группы. Да, попалась сложная группа, но что нам теперь, заранее поднять лапки? Говорить о том, что строится новая команда – это искать причины. Не нужно этим заниматься. Раз команда попала в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, то должна по уровню соответствовать. Именно Лига чемпионов – показатель нашего футбола. Молодые и новые игроки должны показать свои притязания в еврокубках, – сказал Газзаев «Матч ТВ».
Теги: ЦСКА Газзаев Реал
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